На борту задержанного судна "Академик Иоффе" находятся 23 ученых и 38 моряков

Из Дании приходят новые подробности задержания российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе". Как сообщили агентству ТАСС в посольстве РФ в Копенгагене, датский суд постановил арестовать судно на основании иска канадской фирмы.

"Иск подала канадская компания "One Ocean Expeditions Ltd." в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна "Академик Иоффе", - рассказала атташе дипмиссии Мария Сыроватко. При этом суть конкретных претензий к нему не озвучивается.

Известно также, что на борту корабля Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство поддерживает с ними связь. "При необходимости им будет оказана консульская помощь", - отметила Сыроватко.

Между тем у наших дипломатов нет информации о самом судебном заседании, на котором было вынесено решение удовлетворить иск канадцев.