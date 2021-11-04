Что грозит за выключенные фары ближнего света

Многие водители путаются, не зная, нужно ли включать ближний свет или дневные ходовые огни во время езды в городе и за городом. Расставляем точки над i в этом вопросе.

Сомневающихся отошлем к главе 19 Правил дорожного движения. Пункт 19.5 этого документа гласит: "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни (ДХО)".

Между тем, пункт 19.4 уточняет, что допускается замена ближнего света противотуманными фарами. Таким образом, во время движения днем должны быть включены фары ближнего света, либо "противотуманки", либо дневные ходовые огни. Третьего не дано, иными словами, ограничиться включением лишь габаритных огней или вовсе не включать светотехнику во время движения днем как в городе, так и за его пределами нельзя. В противном случае нарушителям грозит наказание в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей.

Отсюда - логичный вопрос - как отличить габаритные огни от дневных ходовых огней? Ведь нередко бывает так - человек приобрел автомобиль, и не знаком с его оснащением. Начнем с того, что габаритные огни в отличие от ДХО тусклые и при ярком солнечном свете могут быть незаметными для других участников движения. Именно поэтому использовать только их при движении днем недопустимо. Кстати, ДХО впервые начали использовать в 70-х годах в Финляндии по причине плохой видимости, вызванной туманами. В России ДХО стали обязательными в 2010 году, когда ПДД дополнило соответствующее требование.

Еще один интересный факт - ближний свет вопреки устоявшемуся мнению менее заметен днем, чем штатные ходовые огни. Кроме того, использование светодиодных ДХО позволяет снизить нагрузку на АКБ (в сравнении с включенным ближним светом). Заметим также, что если на автомобиле не установлены или и вовсе не предусмотрены ДХО, владелец может установить их в автосервисе, либо самостоятельно (действующее законодательство не содержит требований по установке ДХО только в авторизованных сервисных центрах). Однако при этом необходимо соблюсти требования к размещению и яркости таких огней (маркировка, сила излучаемого света, площадь освещающей поверхности и т.д.).

А именно, для правильной установки дневных ходовых огней следует учесть, что расстояние от земли не должно быть меньше 25 см и не превышать высоту в полтора метра, ДХО должны быть расположены не менее 60 см друг от друга, а от края кузова авто до места установки огней не должно быть больше 400 мм. При соблюдении этих требований ГОСТа установка и использование ДХО будут легальными. Тем не менее помните, что если ходовые огни будут установлены не по ГОСТу, инспектор ГИБДД будет вправе выписать за это штраф, а в некоторых ситуациях даже отправить транспортное средство на штрафстоянку.

Заметим, что в продаже сейчас имеется большой выбор ДХО трех видов: с лампами накаливания, галогенными и светодиодными лампами. Последние предпочтительны, поскольку энергосберегательны - требуют в десять раз меньше электричества.

В то же время нужно понимать, что ретрокары, и в частности отечественный автотранспорт советских времен, могут не справиться с повысившейся электронагрузкой от ДХО. Могут, к примеру, достаточно быстро выйти из строя как генератор с аккумулятором, так и возникнуть проблемы с проводкой.

Кроме того, весьма вероятно, что вам придется предоставить сотрудникам ГИБДД документы, подтверждающие корректность установки, а также приложить немало усилий для того, чтобы собственно установить "неродные" ходовые огни. Ведь в ряде случаев для этого придется проделывать отверстия в бампере, разбираться с электроникой, запасаться разрешительными документами. Поэтому в случае с установкой ДХО на автомобили, где они не предусмотрены конструкцией и заводом-изготовителем, овчинка, как говорят, не стоит выделки.

Добавим, что если вы ездите днем на автомобиле с включенными ДХО, и ваше авто не оборудовано датчиком света, не забывайте включать ближний свет при въезде в тоннель. В противном случае вас может остановить экипаж ГИБДД сразу после того, как вы выедете из тоннеля. Наказание за это - предупреждение или штраф 500 рублей.