Что выгоднее: два комплекта колес в сборе или перебортовка?

Два комплекта колес в сборе или резина, которую каждый сезон нужно перекидывать на диски. Какой вариант удобнее и выгоднее? Нужно ли балансировать колесо в сборе? Не навредит ли дискам и резине перебортировка два раза в год? "РГ" разобралась в тонкостях вопроса.

Два сценария замены

Практичность сезонной замены комплекта колес (диски с резиной) очевидна. Взял - и поменял колеса самостоятельно, в гараже, воспользовавшись "балонником" и домкратом.

При таком раскладе в ряде случаев даже не нужно тратиться на балансировку, хотя в этом отношении имеются оговорки. А именно - сэкономить на балансировке можно, если сезонные пробеги не велики (меньше 5 - 7 тыс. км), а машина не эксплуатировалась в сложных условиях (на бездорожье, асфальте с дорожным браком, вы не наезжали на бордюры и другие препятствия и т.д.). При значительно больших пробегах колеса лучше регулярно балансировать.

В любом случае, при сомнениях достаточно поездить в разных режимах, включая движение по скоростному шоссе, отслеживая наличие/отсутствие вибраций и нарушения курсовой устойчивости. Если нет отклонений от траектории и характерного дрожания руля, то и в балансировке нет смысла.

Добавим, что вариант с двумя наборами шин и колесных дисков выгоден для тех, у кого имеется гараж или другое место для хранения комплекта колес, и кто буквально не боится испачкать руки, меняя комплекты, а также "на ты" с домкратом, баллонным ключом, насосом и манометром. Понятно также, что такой вариант - самый экономичный и наименее времязатратный - вам не придется платить мастеру шиномонтажа и стоять в очереди на смену колес.

Минусы двух комплектов колес (в сборе)

Современные колесные диски, в особенности литые или кованые - не дешевы, да и качественную "штамповку" не отдают по бросовым ценам.

Фактически за цену комплекта можно перебортовывать резину несколько сезонов. Кроме того, если зимние и летние комплекты идут с разными дисками, то при повреждении любой единицы придется искать точно такую же.

Отсюда - совет: если вы сделали выбор в пользу двух комплектов в сборе, не смотрите в сторону эксклюзивных моделей дисков. При повреждении одного, а еще хуже двух дисков, заниматься поиском замены будет проблематично. Тем более что штатное "литье" нередко найти в продаже не удается, а китайские реплики имеют отличия по массе, что обусловлено использованием несколько иного сплава. Ну и, наконец, колеса в сборе, особенно если речь идет о не о субкомпактных авто, немало весят, так что при их перетаскивании нужно будет поберечь спину.

Минусы

Представим, что вы перекидываете резину на один и тот же (единственный) комплект дисков раз в полгода. Насколько это вредно для дисков и резины? Здесь все зависит прежде всего от того, новые ли у вас резина и диски. Если новые, можно особо не волноваться. Но если машина подержанная, весьма вероятно, что диски пострадали от коррозии, сколов (литье), и имеют вмятины (штамповка).

К тому же нельзя сбрасывать со счетов нюансы сервиса и человеческий фактор - в шиномонтаже может использоваться изношенное оборудование, а работой по смене резины занимаются люди, не обладающие высокой квалификацией. В случае со "штамповкой" шиномонтаж может привести как минимум к отслоению краски и появлению ржавчины на кромках. Нередко это приводит к тому, что шины начинают подтравливать воздух.

При неумелых действиях можно повредить также и литой диск, особенно если на нем сидит низкопрофильная резина. Даже если легкосплавное колесо случайно уронить на асфальт, на нем могут появляются царапины и сколы. Но все же чаще неквалифицированные работники повреждают боковые кольца шины, изготовленные из нескольких слоев прочной стальной проволоки, покрытой жестким кордом и слоем резины, а также датчики давления. Чтобы минимизировать такие риски, имеет смысл выбирать проверенные мастерские с опытным персоналом.

Считаем деньги

Допустим, что у вас резина R15. В таком случае самые простые стальные диски обойдутся в 2,2 тысячи рублей за штуку, за комплект - 8,8 тысяч рублей. Шиномонтаж стоит не менее 2 тысяч рублей. Если взять литые диски, то за них нужно будет отдать 24 тысячи рублей (ну и смонтировать шины - 2 тысячи). В результате за штамповки получается 10,8 тысяч рублей , а за литые диски 26 тысяч рублей. Ну и добавьте услуги шиномонтажа по "перекидыванию" колес два раза в год.

Что касается перебортовки, то сейчас она вам будет стоить 2,2 тысячи рублей. За пять лет придется потратить 22 тысячи рублей. Так что перебортировка выгодна в том случае, если у большие пробеги, а шины служат два-три сезона. Если ездите не так часто, то выгоднее всего поставить штамповку и перекидывать резину самому.