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04.11.2021 16:04
Рубрика: В мире

Депутат Рады показал неприличный жест главе офиса Зеленского

Текст: Марина Алешина

В стенах Верховной рады Украины вновь кипят нешуточные страсти. Депутат Гео Лерос, которого год назад исключили из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", показал неприличный жест главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Подробности приводит РИА Новости.

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Все началось с того, что президент Зеленский вместе с Ермаком утром 4 ноября лично прибыли в Раду, чтобы представить тогда еще кандидата на пост министра обороны, в недавнем прошлом вице-премьера Алексея Резникова. Взявший слово 32-летний господин Лерос принялся с трибуны оскорблять Зеленского, а заодно и главу его офиса. Спикер Рады Руслан Стефанчук сделал ему замечание и попросил отключить вошедшему в раж депутату микрофон. Но напоследок Лерос, отлученный от микрофона, успел показать неприличный жест в сторону сидевшего в зале Ермака.

Впоследствии бывший "слуга народа" с гордостью настаивал, что показывал жест не только Ермаку, но и лично Зеленскому. "Они плоть от плоти. Два смешных диктатора", - заявил он. За такие вольности Лероса могут отстранить от работы на пять дней.

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