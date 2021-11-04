Диетолог назвала четыре самых полезных сухофрукта

Наиболее полезными для человека являются самые распространенные и привычные нам сухофрукты - изюм, курага, финики и чернослив. Каждый из них имеет свою специфику и благотворно влияет на разные системы организма.

По словам диетолога Людмилы Микитюк, общими свойствами этих сухофруктов являются высокое содержание клетчатки, витаминов и минералов (втрое больше, чем в свежих фруктах в пересчете на вес), за счет чего они покрывают больший процент рекомендуемой суточной нормы полезных веществ. Также в них много полифенолов, которые являются сильным антиоксидантом.

Помимо этого, перечисленные сухофрукты очень калорийны, так как содержат в себе энергетический запас целого плода. Это же может обернуться и недостатком - вкусного лакомства легко съесть больше нормы, что чревато набором лишнего веса.

- Изюм содержит много калия, витаминов группы В, благодаря чему способен снижать артериальное давление, а также уменьшить воспалительный процесс в организме, - цитирует Людмилу Микитюк РИА Новости. - Чернослив - естественное слабительное. Также он богат калием, клетчаткой и витаминами А и К, является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, помогает бороться с остепорозом.

Что касается фиников, то они, подчеркнула специалист, - лучший антиоксидант, за счет чего помогают снизить вред, наносимый организму свободными радикалами. Также эти плоды содержат много железа и калия, способствуют расширению шейки матки на позднем сроке беременности. В кураге, помимо прочих полезных веществ, содержится 47 процентов суточной нормы витамина А, который необходим для поддержания здоровья кожи и глаз.

Вместе с тем, как уже писала "РГ", к выбору сухофруктов нужно подходить очень тщательно, иначе вместо пользы будет вред. Часто для придания блеска и мягкости в них добавляют жир и глицерин, а для ускорения сушки порой используют бензиновые горелки.