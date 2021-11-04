Две трети россиян любят город, в котором живут. Такие результаты показало исследование сервиса "Работа.ру", сообщает РИА Новости​​​.

Согласно опросу, 67% респондентов любят город, в котором живут, а 26% опрошенных относятся к нему нейтрально. И лишь 7% не любят свой город.

Самым "любимым" у местных жителей оказался Сочи - 100% опрошенных сочинцев высказались о любви к городу. На втором месте - Санкт-Петербург. Его любят 84% респондентов. Третье место занял Воронеж - его любят 82% местных жителей.

При этом большинство сочинцев подчеркнули в своем городе красивую природу, петербуржцы отметили архитектуру, а жители Воронежа объяснили свою любовь к городу близостью к друзьям и родственникам.

Всего в исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов страны.

Ранее сообщалось, что две трети россиян мечтают жить в загородном доме.