Указ губернатора Ивановской области от 4 ноября 2021 года № 146-уг О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. В пункте 11:

1.1. Подпункт 11.1 изложить в следующей редакции:

"11.1. Проведение на территории Ивановской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, на придомовых территориях, на площадках (детских, спортивных, игровых) на территориях микрорайонов и групп жилых домов.

Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, не распространяются на:

а) проведение спектаклей, представлений, кинопоказов на базе театров, филармонии, кинотеатров (кинозалов) всех организационно-правовых форм и форм собственности в соответствии с требованиями регламентов порядка работы указанных организаций, утвержденных Правительством Ивановской области;

б) проведение матчей в рамках турниров профессиональных спортивных лиг и их молодежных составов без присутствия зрителей.".

1.2. Дополнить подпунктом 11.7 следующего содержания:

"11.7. Обслуживание организованных групп покупателей, прибывших из других субъектов Российской Федерации (включая участников автобусных шоп-туров) в торгово-развлекательных центрах (комплексах), торговых центрах (комплексах) и иных объектах, имеющих на территории (в здании, строении и (или) помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, в помещениях ярмарок (рынков).".

2. Дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16. В период с 29.10.2021 до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области:

16.1. Осуществлять допуск в торгово-развлекательные центры (комплексы), торговые центры (комплексы) и иные объекты, имеющие на территории (в здании, строении и (или) помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, в помещения ярмарок (рынков), а также в музеи и выставочные центры, государственные театры и филармонию Ивановской области, кинотеатры (кинозалы):

16.1.1. Лиц в возрасте 18 лет и старше при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов либо QR-кода, подтверждающего:

прохождение полного курса вакцинации или начало курса вакцинации (получение первого компонента вакцины) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;

перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или наличие антител иммуноглобулина G (IgG), выданного не ранее 01.05.2021;

наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты посещения указанных объектов, или тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 в день посещения указанных объектов (в случае наличия медицинских противопоказаний к прохождению вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2).

16.1.2. Лиц, не достигших возраста 18 лет, в сопровождении родителей (законных представителей).

Требования о предъявлении документов, указанных в абзацах втором - четвертом подпункта 16.1.1, не распространяются на лиц, не достигших возраста 18 лет.".

3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Руководителям организаций, в том числе частных, расположенных на территории Ивановской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования:

19.1. Установить в период с 25.10.2021 по 07.11.2021 (включительно) каникулы для обучающихся всех классов общеобразовательных организаций.

19.2. Обеспечить в период с 08.11.2021 по 14.11.2021 (включительно) реализацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования для обучающихся 5 - 8, 10 классов образовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области, с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающегося и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.".

4. В пункте 20 слова "на период каникул обучающихся (с 25.10.2021 по 07.11.2021 (включительно))" заменить словами "на период с 25.10.2021 до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области".

5. В подпункте 22.3 пункта 22 цифры "07.11.2021" заменить цифрами "14.11.2021".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







