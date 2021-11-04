Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с праздником

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся сейчас на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем народного единства.

В своем поздравлении они напомнили о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского "освободило Москву от иностранных интервентов и вернуло России свободу и суверенитет".

Ранее сообщалось, что Шкаплеров и Дубров 4 ноября отдыхать не будут. "У космонавтов на МКС не будет дополнительных выходных. График работы стандартный. Выходные - 6 и 7 ноября", - рассказали ТАСС в Роскосмосе.