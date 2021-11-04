Лукашенко назвал сроки проведения референдума по конституции

Референдум по Основному закону Беларуси состоится в стране в феврале следующего года, подтвердил в четверг Александр Лукашенко, выступая в четверг на Высшем государственном совете Союзного государства, который проходил в формате видеоконференции.

"То, что мы целенаправленно совершенствуем внутренние наши общественные процессы, говорит то, что в РФ совсем недавно была проведена конституционная реформа и намечены грандиозные планы переустройства и обустройства России. То же самое и Беларусь, готовится следом провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале мы проведем соответствующий референдум и примем новую конституцию", - заявил белорусский лидер.