Лукашенко представили новый проект Конституции Беларуси

Анализ нового проекта Основного закона Беларуси состоялся 4 ноября на встрече Александра Лукашенко с рабочей группой по доработке проекта Конституции, передает пресс-служба главы государства.

Президент, по его словам, получил последний вариант Конституции с учетом последних договоренностей и ознакомился с ними. "Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны", - сформулировал задачу совещания белорусский руководитель.

Он дал понять, что понадобится еще одно заседание рабочей группы, затем, как и было обещано, подготовленный вариант будет вынесен на Конституционную комиссию. В дальнейшем состоится общественное обсуждение проекта Основного закона, а окончательный вариант Конституции будет вынесен на республиканский референдум.

Прежде всего, полагает Лукашенко, необходимо отработать принципиальные вопросы. Главными из них он назвал закрепление роли Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами государственной власти, сохранение сбалансированности госаппарата.

Эксперты рабочей группы, отметил он, поддержали не все предложения Конституционной комиссии. "Это хорошо, что есть различные точки зрения. Наверное, любая конкуренция, любые точки зрения, которые имеют право быть, при столкновении способствуют выработке нормальных положений будущей Конституции. Только так, я считаю, мы выйдем на достойный проект Основного закона, который, конечно же, люди уже ждут", - заявил президент.

Важно, убежден белорусский лидер, "не допустить разбалансированности системы органов государственной власти, избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий". Кроме того, он акцентировал внимание участников встречи и на необходимости сохранения президентской республикой.

Президент абсолютно убежден в том, что страна "должна быть президентской республикой". И Всебелорусское народное собрание, констатировал Лукашенко, вводится не потому, что кто-то "из присутствующих или действующий президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, сдерживание и противовес". Именно на них, считает он, "строятся все законы и законодательные акты, и прежде всего Основной закон".

При этом глава государства еще раз подчеркнул, что работа по обновлению важнейшего документа страны проводится в интересах большинства населения и для них. "Но жить по этому Основному закону придется всем гражданам Беларуси и тем, кто приедет в Беларусь. Закон есть закон", - сказал он.

Как уже информировал "СОЮЗ", первое совещание с рабочей группой по доработке проекта Конституции Лукашенко провел 21 октября с участием главы своей администрации, председателей обеих палат парламента, представителей экспертного сообщества.