Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать ее сына на Украину

Мать экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, 74-летняя историк-тюрколог Гиули Аласания обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой организовать переправку ее сына из грузинской тюрьмы на Украину для лечения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я - мама Миши Саакашвили. Мы в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки. Можете себе представить?... Но это никого не беспокоит", - говорит женщина в видеообращении, которое выложено на странице Саакашвили в соцсети Facebook. К Зеленскому она обращается по-русски, при этом ролик снабжен субтитрами на украинском.

По словам матери Саакашвили, в тюремной больнице нет никаких условий и специалистов, которые могли бы помочь ее сыну.

Напомним, Михаил Саакашвили голодает в грузинской тюрьме в знак протеста. Он был задержан 1 октября в Грузии, где против него заведено несколько уголовных дел. При этом политик имеет украинское гражданство.

Ранее Зеленский отмечал, что собирается содействовать экстрадиции Саакашвили на Украину.