Минтруд пояснил изменения в порядке взыскания алиментов

Перечень доходов россиян, с которых можно взыскивать алименты, будет расширен в связи с изменениями в законе об образовании. Об этом "Российской газете" рассказали в минтруде.

"С учетом изменений в законе, уточняются отдельные положения о перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей", - пояснили в ведомстве.

Так, в перечень доходов родителя, с которых можно будет удерживать алименты на детей, включат доходы самозанятых, суммы налоговых вычетов, вознаграждения, полученные от любой трудовой и экономической деятельности, а также прибыль от операций с недвижимым имуществом, ценными бумагами и вкладами. Помимо этого, детализирован перечень доходов военнослужащих и представителей силовых структур, с которых удерживаются алименты на несовершеннолетних детей, подчеркнули в пресс-службе министерства.

Между тем, размер алиментов по-прежнему остается зависим от размера доходов родителя: 25% на одного ребенка, 33% на двух, 50% - на трех и более. Если постоянных доходов у алиментщика нет, сумма алиментов, как правило, назначается фиксированная - в размере половины прожиточного минимума, установленного в регионе на ребенка, в этом году это в среднем - 5651,5 рублей.