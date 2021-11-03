Правительство расширило перечень доходов, из которых удерживаются алименты

Как указывается в документе, Минтруд и Минфин совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти будут давать разъяснения по применению перечня.

Кстати, как сообщил ранее директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, на портале госуслуг создается суперсервис службы судебных приставов, который в перспективе позволит отслеживать ход взыскания денежных средств в режиме онлайн.

"Уже сейчас взыскатель, в том числе по алиментам, может подавать ходатайства и получать постановления, получать информацию о ходе исполнительного производства на портале госуслуг", - отметил он в интервью ТАСС.

Также несколько дней назад правительство России направило положительный отзыв на законопроект, распространяющий исполнительский иммунитет на единовременные социальные выплаты. Это значит, что приставы не смогут наложить на них арест в счет долга. Такие выплаты могут назначаться президентом страны и правительством. Например, в период пандемии неоднократно главой государства назначались выплаты семьям, имеющим детей, - по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Согласно принятому сейчас постановлению, с таких выплат нельзя будет удерживать алименты.