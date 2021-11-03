Правительство расширило перечень доходов, из которых удерживаются алименты

Новости

Разработан законопроект для защиты новых собственников жилья 00:00
Дебют Ладо Кватания "Казнь" вошел в программу Роттердамского кинофестиваля 03.11.2021
Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером" в Лиге чемпионов 03.11.2021
Витория заявил, что у "Спартака" будет другая стратегия против "Лестера" 03.11.2021
Ученые предупредили о новых переносчиках коронавируса среди животных 03.11.2021
Первые два региона вводят обязательные QR-коды для авиаперелетов 03.11.2021
Кабмин рассмотрит новые меры для сдерживания роста цен на топливо 03.11.2021
Джабаров: Конфронтационная риторика на заседаниях ПА ОБСЕ недопустима 03.11.2021
Итальянские пловцы забрали у россиян мировой рекорд в эстафете 03.11.2021
Минск приостановит эксплуатацию Ан-12 до окончания расследования крушения 03.11.2021
Суд арестовал рэпера Yung Trappa по делу об изнасиловании 03.11.2021
Инфляция в России ускорилась до 8% впервые за пять лет 03.11.2021
Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в Межконтинентальном кубке 03.11.2021
МИД РФ: США не поддержали идею обнулить дипломатические ограничения 03.11.2021
МИД РФ: Каналы общения России и США постепенно восстанавливаются 03.11.2021
Пловчиха Кирпичникова победила на чемпионате Европы в Казани 03.11.2021
Роскомнадзор потребовал не блокировать в Instagram видео с гимном РФ 03.11.2021
Диспетчер рассказал о последних минутах полета разбившегося Ан-12 03.11.2021
В Пензенской области с 3 ноября разрешили работу рынков и ярмарок 03.11.2021
РКН потребовал вернуть аккаунт правительства Севастополя в Instagram 03.11.2021
Жириновский предложил ввести уроки полового воспитания в школах 03.11.2021
Роспотребнадзор проверит два региона с высокой заболеваемостью COVID 03.11.2021
Женская сборная России по теннису пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 03.11.2021
СК рассматривает три основные версии крушения Ан-12 под Иркутском 03.11.2021
Росстат: Дизельное топливо за неделю в рознице подорожало на 28 копеек 03.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 23:54
Рубрика: Власть

Правительство расширило перечень доходов, из которых удерживаются алименты

Текст: Владислав Куликов
Правительство России утвердило перечень доходов, из которых удерживаются алименты на детей. Как отмечают эксперты, список расширен. В частности, отдавать долю своим детям придется со стипендий, налоговых вычетов, доходов самозанятых и т.д. Также в списке все виды пенсий, за исключением пенсий по потере кормильца.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как указывается в документе, Минтруд и Минфин совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти будут давать разъяснения по применению перечня.

Фото: iStock
За частичную уплату алиментов будут привлекать к ответственности

Кстати, как сообщил ранее директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, на портале госуслуг создается суперсервис службы судебных приставов, который в перспективе позволит отслеживать ход взыскания денежных средств в режиме онлайн.

"Уже сейчас взыскатель, в том числе по алиментам, может подавать ходатайства и получать постановления, получать информацию о ходе исполнительного производства на портале госуслуг", - отметил он в интервью ТАСС.

Также несколько дней назад правительство России направило положительный отзыв на законопроект, распространяющий исполнительский иммунитет на единовременные социальные выплаты. Это значит, что приставы не смогут наложить на них арест в счет долга. Такие выплаты могут назначаться президентом страны и правительством. Например, в период пандемии неоднократно главой государства назначались выплаты семьям, имеющим детей, - по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Согласно принятому сейчас постановлению, с таких выплат нельзя будет удерживать алименты.

Власть Право Семейное право Разводы и алименты

Главное сегодня

Путин проведет День народного единства в Севастополе
МИД РФ: США не поддержали идею обнулить дипломатические ограничения
Захарова заявила о выполнении Россией климатических обязательств
В Nord Stream 2 ответили на предположения о сроках запуска "Северного потока-2"
ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства