Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2021 г. N 1908 г. Москва "О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти давать разъяснения по применению утвержденного настоящим постановлением перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. N 841 "О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 31, ст. 3743);

постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 1998 г. N 465 "О внесении изменений и дополнений в перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 21, ст. 2240);

пункт 22 изменений и дополнений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2003 г. N 475 "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 33, ст. 3269);

пункт 11 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 51 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 8, ст. 663);

пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 517 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 29, ст. 3515);

постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г. N 613 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. N 841" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3922);

постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 11 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. N 841" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 3, ст. 209);

пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. N 332 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 16, ст. 2372);

постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. N 388 "О внесении изменения в пункт 2 перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 14, ст. 1560).

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин

Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей

1. Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится с заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, которую получают родители в денежной (рублях или иностранной валюте) форме, в том числе:

а) с заработной платы, начисленной по тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) за отработанное время, за выполненную работу по сдельным расценкам, в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), с комиссионного вознаграждения, с заработной платы, начисленной преподавателям профессиональных образовательных организаций за часы преподавательской работы сверх установленной и (или) уменьшенной годовой учебной нагрузки;

б) с денежного содержания (вознаграждения) и иных выплат, начисленных за отработанное время лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, членам избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе, муниципальным служащим;

в) с гонораров, начисленных в редакциях средств массовой информации и организациях искусства работникам, состоящим в штате этих редакций и организаций, и (или) оплаты труда, осуществляемой по ставкам (расценкам) авторского (постановочного) вознаграждения;

г) с надбавок и доплат к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) за профессиональное мастерство, классность, выслугу лет (стаж работы), ученую степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

д) с выплат, связанных с условиями труда, в том числе выплат, обусловленных работой в местностях с особыми климатическими условиями (в виде коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате), оплатой труда в повышенном размере за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также с выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

е) с сумм вознаграждения педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций за выполнение функций классного руководителя;

ж) с денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей- педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации, врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

з) с премий, вознаграждений, компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных системой оплаты труда;

и) с суммы среднего заработка (денежного содержания, вознаграждения), сохраняемого за работником во всех случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о государственной гражданской службе, в том числе во время отпуска;

к) с других видов выплат работнику, предусмотренных системой оплаты труда организации.

2. Удержание алиментов также производится со следующих видов доходов:

а) со всех видов пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надбавок, повышений и доплат к ним, установленных отдельным категориям пенсионеров, за исключением пенсий по случаю потери кормильца, выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, и выплат к ним за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

б) со стипендий и иных денежных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплачиваемых обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам (адъюнктам), в том числе аспирантам (адъюнктам), продолжившим обучение по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и образовательными стандартами, обучающимся по очной форме по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, слушателям духовных образовательных организаций;

в) с пособий по временной нетрудоспособности, по безработице;

г) с сумм, выплачиваемых на период трудоустройства уволенным в связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата;

д) с доходов физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность;

е) с доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), полученных физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";

ж) с доходов от занятий предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, определяемых за вычетом сумм понесенных расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в случае их подтверждения индивидуальным предпринимателем;

з) с доходов от реализации недвижимого имущества в связи с осуществлением экономической деятельности и от предоставления в аренду (нанимателю) имущества за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

и) с доходов в виде дивидендов, процентов (купонов, дисконтов) и с иных доходов, полученных в связи с осуществлением экономической деятельности, по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и иными инструментами, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 41 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", определенных за вычетом сумм фактически понесенных расходов;

к) с доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счете) в банках;

л) с сумм материальной помощи, кроме единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет иностранных государств, российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, в связи с террористическим актом, в связи со смертью члена семьи, а также в виде гуманитарной помощи и за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, иных преступлений;

м) с сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, причиненного здоровью;

н) с сумм возвращенного налога на доходы физических лиц в связи с получением права на налоговый вычет через работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с денежных средств, возвращенных после перерасчета налоговой базы с учетом предоставления налоговых вычетов по окончании налогового периода;

о) с компенсационных выплат за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф;

п) с сумм доходов, полученных по договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в связи с осуществлением трудовой и экономической деятельности, а также от реализации авторских и смежных прав, доходов, полученных за выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации (нотариальная, адвокатская деятельность и др.);

р) с суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания, за исключением лечебно-профилактического питания, а также с иных выплат, осуществляемых работодателем в соответствии с трудовым законодательством, за исключением денежных сумм, выплачиваемых в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака, а также компенсационных выплат в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность, с использованием, износом (амортизацией) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, и возмещением расходов, связанных с их использованием, полевого довольствия, выплат за разъездной характер работы взамен суточных, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи, выплачиваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;

с) с ежемесячных выплат, осуществляемых докторантам, в соответствии с Положением о докторантуре, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 267 "Об утверждении Положения о докторантуре".

3. Удержание алиментов производится с денежного довольствия (денежного содержания), получаемого военнослужащими, прокурорскими работниками, сотрудниками Государственной противопожарной службы, органов внутренних дел и других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение государственной службы иных видов, лицами, проходящими службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими специальные звания полиции, в том числе:

а) с военнослужащих - с месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием, месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью, ежемесячных и иных дополнительных выплат;

б) с сотрудников Государственной противопожарной службы, органов внутренних дел и других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение государственной службы иных видов, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, - с месячного оклада в соответствии с присвоенным специальным званием, месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью, ежемесячных и иных дополнительных выплат;

в) с прокурорских работников - с должностного оклада, доплаты за классный чин, ежемесячных и иных дополнительных выплат;

г) с единовременного и ежемесячного пособий и иных выплат при увольнении с военной службы, со службы в Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел и других органах, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение государственной службы иных видов, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции;

д) с сохраненного денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Взыскание алиментов с сумм заработной платы и иного дохода, причитающихся лицу, уплачивающему алименты, производится после удержания (уплаты) из этой заработной платы и иного дохода налогов в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.