Путин и Лукашенко поговорили по телефону после заседания Высшего Госсовета

После заседания Высшего Госсовета Союзного государства, которое прошло в формате видеоконференции в День народного единства, президенты России и Беларуси пообщались по телефону.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись мнениями по итогам заседания и высоко оценили принятые решения, имеющие стратегическое значение для развития интеграционных процессов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры подтвердили настрой на укрепление взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех областях и договорились о продолжении контактов.