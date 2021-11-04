Власть
04.11.2021 21:10
Текст: Кира Латухина

Путин и Лукашенко поговорили по телефону после заседания Высшего Госсовета

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

После заседания Высшего Госсовета Союзного государства, которое прошло в формате видеоконференции в День народного единства, президенты России и Беларуси пообщались по телефону.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись мнениями по итогам заседания и высоко оценили принятые решения, имеющие стратегическое значение для развития интеграционных процессов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры подтвердили настрой на укрепление взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех областях и договорились о продолжении контактов.

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