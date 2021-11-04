Ярославлю подарили именную скрипку

В Ярославле открылся VIII международный музыкальный "Коган-фестиваль".

Впервые этот праздник прошел в городе на Волге в 2014 году и был посвящен 90-летию со дня рождения выдающегося советского скрипача Леонида Когана. Благодаря его внуку скрипачу и создателю фестиваля Дмитрию Когану публика тогда услышала звучание "пяти великих скрипок" - инструментов работы Николо Амати, Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери, Д.Б. Гваданини, Ж.Б. Вильома. Ставший ежегодным фестиваль дарил ярославской публике встречу с выдающимися исполнителями, а сам Дмитрий Коган, помимо концертов, также проводил творческие встречи и мастер-классы. После его безвременной кончины в 2017 году этот праздник стали проводить и в память о музыканте.

И уже с пятого "Коган-фестиваля", который Ярославская филармония организует совместно с благотворительным фондом Валентины Терешковой, зародилась традиция презентовать в Ярославле новые уникальные именные скрипки. Их делает потомственный скрипичный мастер из итальянской Кремоны, друг Когана Андрей Шюдтц. Первым таким инструментом стала скрипка "Дмитрий Коган", сделанная в память о знаменитом маэстро, вторая - "Чайка" - была посвящена первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Скрипку "Победа" (из-за эпидобстановки презентованную в прошлом году онлайн) мастер изготовил в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. А в этом году на сцену фестиваля "вышла" скрипка "Ярославль", которую Андрей Шюдтц сделал, вдохновившись ярославскими храмами, в частности фресками Гурия Никитина в церкви Ильи Пророка.

- Ваши прекрасные храмы вдохновляют, и вот мне пришло такое озарение - создать этот инструмент, - пояснил скрипичный мастер. - Мы давно говорили с Дмитрием Коганом на эту тему - как итальянское искусство соединить с русским. Все совпало в 2021 году. Я создал этот инструмент, на его нижней деке изображен герб Ярославля. На сегодняшний день практически не существует инструментов, названных в честь какого-то города, поэтому хотелось бы, чтобы все началось с Ярославля, чтобы скрипка осталась здесь, несла музыку всему миру и прославляла этот древний город.

По словам Андрея Шюдтца, инструмент изготовлен из 60-70-летней - древесины клена и ели по образцу скрипки Страдивари 1715 года, которая признана лучшим инструментом мастера.

- Игравшие на скрипке "Ярославль" музыканты говорят, что, помимо очень красивого звука, создается впечатление, что инструмент очень старый, - рассказал мастер из Кремоны.

Площадками восьмого "Коган-фестиваля" станут ярославский драмтеатр имени Федора Волкова, концертно-зрелищный центр "Миллениум", концертный зал имени Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии, Белая палата Ростовского кремля и Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Шедевры мировой классики ярославцы услышат в исполнении одного из самых известных скрипачей Хорватии и Восточной Европы Горана Кончара, лауреата международных конкурсов скрипача Виктора Абрамян-Эшба, народного артиста России Юрия Розума (фортепиано), заслуженных артистов России Графа Муржа и Сергея Кравченко (скрипка), хорватского пианиста Бруно Влахека, юных исполнителей - в сопровождении камерного оркестра "Московская Камерата", Центрального военного оркестра Минобороны РФ и Ярославского академического губернаторский симфонического оркестра.

Все концерты проходят с соблюдением санитарных требований.

Кстати

Второй раз в рамках фестиваля состоялся конкурс юных скрипачей "Коган-фест", в котором участвовали юные таланты 9-17-ти лет из Ярославля, Москвы, Иванова, Рязани, Калининграда, Ростова-на-Дону, Краснодара, Московской и Тверской областей. Профессор Загребской консерватории Горан Кончар, возглавлявший жюри конкурса, оценил уровень подготовки участников как "очень высокий".