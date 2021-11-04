Синоптик: 4 ноября в Москве станет одним из самых теплых в истории

День народного единства в 2021 году в столице будет одним из самых теплых в истории. Об этом рассказал в своем Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"День народного единства в Москве станет одним из самых теплых в метеоистории! В течение дня инициативу в атмосфере Центральной России перехватит промежуточный гребень антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, облака поредеют, а солнце прогреет воздух в Москве до +9…+11, в Подмосковье до +7…+12. Такой температурный фон на 7-8 градусов превышает норму ноября и соответствует многолетним показателям начала октября", - написал Тишковец. По словам синоптика, в XXI веке теплее в этот день было только в 2013 году - тогда термометры показали +11 градусов. А абсолютный рекорд зафиксирован в 1938 году, когда столбик термометра показал +11,9 градуса.

Также Тишковец отметил, что в столице за последние 12 часов выпало 12 процентов от месячной нормы осадков. "На базовой метеостанции ВДНХ в осадкомеры попало 7 миллиметров, на другой московской метеостанции - Балчуге - зафиксировано 8 миллиметров, в Тушино - 6 миллиметров. В Подмосковье самым влажным местом стал Ново-Иерусалим - 9 миллиметров", - пояснил метеоролог.

Ранее Москву накрыл плотный туман, который держался почти двое суток и стал причиной коллапса в аэропортах.