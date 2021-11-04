Алкомаркеты в Хабаровском крае откроются на 4 дня раньше

Крупным алкомаркетам в Хабаровском крае разрешили возобновить работу на четыре дня раньше - с 8 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление, подписанное главой региона Михаилом Дегтяревым.

"Приостановить в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Бикине, поселке Переяславка района имени Лазо, в Хабаровском районе с 4 по 7 ноября включительно работу в магазинах, специализирующихся на продаже алкогольной продукции, в которых объем продажи алкогольной продукции превышает 50 процентов реализуемого ассортимента", - говорится в постановлении губернатора. Все прочие ограничения остаются в силе.

Напомним, что с 4 по 12 ноября в Хабаровском крае запрещена работа ТЦ и заведений общепита, кроме продажи навынос и доставки. Приостановлена работа бань, детских игровых центров. С 7 ноября нужно будет предъявить QR-код пассажирам междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории края. С 13 ноября QR-коды потребуются посетителям торговых центров, общепита, гостиниц, бань, фитнес-центров и бассейнов. Студенты вузов до 6 декабря перейдут на дистанционное обучение.

В крае полностью завершили вакцинацию более 360 тысяч жителей.