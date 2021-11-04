Дальневосточники первыми начали отмечать День народного единства

Большинство мероприятий в День народного единства пройдет в этот раз в онлайн-формате, потому что в регионах ДФО, как и во всей стране, усилены меры борьбы с COVID-19. Состоятся флешмобы, викторины, выставки, просветительские акции, концерты, показывающие богатство культурного и исторического наследия народов России.

Множество музейных мероприятий приурочены ко Всероссийской акции "Ночь искусств". Так, чукотский Чаунский краеведческий музей проводит онлайн-викторину, а музейный центр "Наследие Чукотки" - мастер-классы народных умельцев и концерт артистов окружного Дома народного творчества. В центре открылась персональная выставка художника Валерия Попова "Ландшафты Русского Севера" - живопись, произведения декоративно-прикладного искусства, ювелирные украшения, иконы.

Хабаровский краевой музей имени Гродекова представит познавательную онлайн-программу, посвященную этнографической коллекции. Будет затронута и тема освоения дальневосточных земель.

Дальневосточный художественный музей покажет в официальных аккаунтах в социальных сетях лекцию об отечественной военной традиции от средних веков до наших дней, видеоэкскурсии, а также "Музыкальный экспромт" от пианиста Владимира Будникова.

На страничке Этнографического музея народов Забайкалья в Instagram пройдет "Экскурсия по библиотеке Танских" и викторина "Художники и скульпторы мира", а на официальной странице Национальной библиотеки Бурятии можно познакомиться с виртуальной выставкой "День народного единства. Из фонда Президентской библиотеки" и книжной-иллюстративной выставкой "Сила России - в единстве", на которой представлены издания, посвященные Смутному времени, освобождению Москвы от иноземных захватчиков в 1612 году, а также Минину и Пожарскому.

В хабаровском краевом дворце дружбы "Русь" четвертого ноября состоится фольклорно-этнографический фестиваль. В фойе откроется выставка участников конкурса детского рисунка "Дальний Восток" и фотоконкурса "Хабаровский многонациональный край".

В Приморье проходит фестиваль национальных культур "Хоровод дружбы". Мероприятие состоится в онлайн формате более чем в 10 населенных пунктах и будет транслироваться в социальных сетях.

Четвертого ноября в 15 часов по местному времени в эфире телеканала "ГТРК - Дальневосточная" начнется Всероссийский онлайн-марафон "Славься, Отечество!", который продлится 16 часов. Зритель откроет для себя немало исторических фактов, окунется в историю и быт народов современной России.

Во Владивостоке в парке Минного городка состоится военно-патриотический фестиваль. Там развернута экспозиция снаряжения и вооружения времен Великой Отечественной войны. Намечены викторины и спортивные эстафеты. Главным событием фестиваля станет историко-театрализованная постановка одного из эпизодов боевых событий. Пресс-служба администрации города напоминает, что количество зрителей будет ограничено, взрослым нужно иметь QR-код, а несовершеннолетним носить медицинские маски.

В муниципальных учреждениях Улан-Удэ проходит челендж "День народного единства". Каждый может продемонстрировать свою этническую принадлежность, надев национальный костюм в любом месте, и разместив фото или видео в социальных сетях с хэштегами #МыЕдины03, #День НародногоЕдинства03.