Двух жителей Татарстана задержали за призыв проходить в ТЦ без QR-кода

Полиция Нижнекамска установила личности и задержала двоих человек, которые призывали граждан не следовать введенным ограничениям и проходить в торговый центр без предъявления QR-кода. Нарушителями порядка оказались 31-летняя женщина и 39-летний мужчина из Набережных Челнов.

Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как несколько человек, находясь у пункта охраны ТЦ, кричат входящим посетителям, чтобы те не показывали QR-код и свободно шли внутрь здания. Охранник центра вызвал полицейских, но к прибытию экипажа патрульно-постовой службы нарушители успели скрыться.

Как сообщила "РГ" представитель пресс-службы МВД по РТ Иделия Шагова, правонарушители были установлены в ходе организованной проверки. Они были привлечены к административной ответственности по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (статья 20.6.1 КоАП РФ). Кроме того, в отношении женщины был составлен протокол за самоуправство (статья 19.1 КоАП РФ).