QR-коды для посещения различных учреждений ввели 75 регионов

В 75 регионах наличие QR-кода стало обязательным условием для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых центров. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Семьдесят пять регионов России из-за пандемии уже ввели QR-коды на посещение различных учреждений", - говорится в сообщении.

Карта ограничений опубликована на портале. На ней можно увидеть, какие именно коды и в каких случаях потребуются гражданам.

Президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с распространением коронавируса. В ряде регионов было принято решение объявить их раньше. Новгородская область первой из российских регионов продлила нерабочие дни до 15 ноября.