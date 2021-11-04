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04.11.2021 10:56
Рубрика: Общество

Смольный назвал второй документ для получения QR-кода болевшим неофициально

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Если гражданин перенес коронавирус и не обращался в поликлинику, то он может получить QR-код переболевшего задним числом. Для этого принимается не только ПЦР-тест, но и еще один вид анализов, об этом сообщил председатель комитет по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В частности, комиссии поликлиник, которые будут рассматривать возможность внесения записи в единый медицинский регистр, примут также тест на антиген. Тест на антиген является альтернативой ПЦР-тестированию. Он назначается, когда у пациента есть все основания подозревать у себя коронавирус, например, имеются все симптомы, у членов семьи подтвержден COVID-19, а у него ПЦР показывает отрицательный результат. В таком случае гражданин может сделать тест для определения количественного определения антигена нуклеокапсидного белка вируса SARS-CoV-2. Выполняется он также, как и ПЦР - мазок берут из носоглотки.

Тест на антиген делается тогда же, когда и ПЦР, он позволяет зафиксировать факт, что человек болеет в конкретный момент. Исследования на антиген постфактум, например, через месяц после выздоровления, не покажут перенесенное заболевание.

Также председатель комздрава Петербурга отметил, что поликлиники будут обращаться в лаборатории, где делались анализы, подтверждать их подлинность и лишь затем комиссии начнут выносить решения о внесении записей о переболевших. Эта работа началась лишь несколько дней назад, процесс занимает определенное время.

Хотя, как ранее признавали в комздраве, вопрос о том, как "легализовать" факт перенесенной без врачей болезни, один из самых актуальных среди петербуржцев.

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