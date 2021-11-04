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04.11.2021 17:30
Рубрика: Власть

Путин: Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему Крым и Севастополь теперь навсегда останутся с Россией: такова суверенная, свободная и непреклонная воля народа. Об этом глава государства заявил, выступая в Севастополе у мемориала, посвященного окончанию Гражданской войны в День народного единства.

Были периоды, когда единство народа подтачивалось тяжелейшими историческими испытаниями - это революция 1917 года и запылавшая новая страшная смута - Гражданская война, отметил Владимир Путин. "Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и - что особенно важно - последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости", - сказал он.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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Мемориальный комплекс служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились", продолжил президент. "Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму, - сказал он. - Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа".

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