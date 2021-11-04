Путин: Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией

Были периоды, когда единство народа подтачивалось тяжелейшими историческими испытаниями - это революция 1917 года и запылавшая новая страшная смута - Гражданская война, отметил Владимир Путин. "Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и - что особенно важно - последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости", - сказал он.

Мемориальный комплекс служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились", продолжил президент. "Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму, - сказал он. - Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа".