В Ростовской области отменен ряд коронавирусных ограничений

В Ростовской области с 8 ноября в полном объеме возобновляется работа ранее закрытых из-за COVID-19 учреждений общественного питания, кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов, а также других учреждений культуры и спорта.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Василий Голубев.

Кроме того, ПЦР-тесты исключаются из перечня необходимых документов, по которым можно было ранее посетить большинство организаций. Теперь для входа в торгово-развлекательные центры, рестораны, кинотеатры и другие учреждения необходимо предъявить QR-код о вакцинации или справку о перенесенной коронавирусной инфекции.

Продолжает действовать общий запрет на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий в Ростовской области.

По данным Роспотребнадзора, число больных COVID-19 в регионе увеличилось на 649 человек. Инфекцией болеют более 24 тысяч жителей области. С начала пандемии от коронавируса скончалось 7860 человек.