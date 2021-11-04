Постановление правительства Ростовской области от 4 ноября 2021 года № 916 "О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ростовской области, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, от 10.07.2021 № 544, от 03.08.2021 № 622, от 04.08.2021 № 624, от 06.08.2021 № 627, от 25.08.2021 № 656, от 03.09.2021 № 707, от 01.10.2021 № 795, от 19.10.2021 № 870, от 26.10.2021 № 894, от 28.10.2021 № 895) изменение, изложив его в следующей редакции:





"ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2020 № 272

г. Ростов-на-Дону

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, распоряжением Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 "О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", на основании постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, от 30.03.2020 № 9, предписания Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 29.03.2020 № 117, предложений Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 26.03.2020 № 01/3653, от 30.03.2020 № 01/3921, от 03.04.2020 № 1/4284, от 08.04.2020 № 1/4642, от 13.04.2020 № 1/5046, от 13.04.2020 № 1/5083, от 25.04.2020 № 1/6250, от 29.04.2020 № 1/6603, от 07.05.2020 № 1/7443, от 12.05.2020 № 10-63/7916, от 08.10.2020 № 1-26338, от 03.11.2020 № 1-31507, от 22.11.2020 № 1-35333, от 18.12.2020 № 1-38553, от 30.12.2020 № 07-57/39940, от 20.01.2021 № 07-57/1639, от 27.01.2021 № 1-2390, от 04.02.2021 № 07-57/3174, от 08.02.2021 № 11-38/3557, от 05.04.2021 № 04-61/8252, от 19.07.2021 № 1-16854, от 28.07.2021 № 1-17904, от 28.09.2021 № 1-24987, от 11.10.2021 № 1-26961, от 22.10.2021 № 1-28484, от 24.10.2021 № 1-28788, предложений заместителя Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 30.06.2021 № 1-14984, с учетом письма Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 17.04.2020 № 1/5538, во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 (от 24.10.2021 № Пр-1998), поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 № ММ-П12-2363кв Правительство Ростовской области постановляет:

1. Обязать:

1.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в общественных местах, за исключением общественного транспорта и легкового такси, мест их работы, учебы.

1.2. Граждан носить лицевые маски либо респираторы с соблюдением требований, предусмотренных приложением № 1 к настоящему постановлению:

1.2.1. При проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и междугороднего сообщения, в том числе такси.

1.2.2. На станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и междугороднего сообщения.

1.2.3. При посещении:

аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, зданий, строений, сооружений, в помещениях которых функционируют организации, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

государственных органов, органов местного самоуправления, иных муниципальных органов и подведомственных им предприятий и учреждений;

зданий (строений, сооружений) автомобильных и железнодорожных вокзалов, аэропортов;

рынков, стадионов, скверов, детских площадок, зон рекреационного назначения в границах городских территорий, зон любых территорий, используемых и предназначенных для отдыха и туризма.

1.2.4. На парковках и в лифтах.

1.3. Граждан, за исключением граждан, указанных в подпункте 1.4 настоящего пункта, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

ухода за близкими родственниками, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными, либо находящимися на иждивении, либо нуждающимися в постоянном постороннем уходе, либо близкими родственниками в возрасте 60 лет и старше или имеющими хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению;

доставки продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров близким родственникам в возрасте 60 лет и старше или имеющим хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Ростовской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая временно приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, лицами, обеспечивающими: охрану и содержание зданий, строений, сооружений, в помещениях которых осуществляется деятельность организации; поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей; начисление и выплату заработной платы;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением. К ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг также относится ближайший розничный рынок;

следования к жилым, дачным, садовым домам, а также к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и обратно к месту проживания (пребывания) (при наличии документов, подтверждающих право пользования указанными объектами). При этом совместно с гражданином к указанным объектам могут следовать члены его семьи;

обращения супруга (супруги), близких родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, за оформлением услуг по погребению и их участия в погребении, посещения мест погребения;

следования к месту (от места) проведения голосования на выборах, мероприятий, проводимых в целях выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на выборах, проводимых на территории Ростовской области, Российской Федерации, совершения иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах (за исключением публичных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (кроме пикетирования);

следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об административных правонарушениях государственный орган или к уполномоченному на рассмотрение дел об административных правонарушениях должностному лицу (и обратно к месту проживания (пребывания) по находящемуся в их производстве делу (при наличии повестки (извещения) суда, государственного органа (должностного лица), уполномоченного на рассмотрение дел об административных правонарушениях);

следования к месту участия в производимых в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке процессуальных действиях (и обратно к месту проживания (пребывания) (при наличии повестки, вызова органа следствия, дознания);

следования в образовательную организацию (и обратно) с целью получения образовательных услуг, документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, прохождения единого государственного экзамена, а также подачи документов в целях приема в образовательную организацию;

занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, в том числе на спортивных площадках;

прогулок при условии соблюдения социального дистанцирования;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

1.4. Граждан в возрасте 60 лет и старше (за исключением лиц, имеющих один из документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему постановлению), граждан, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению (за исключением лиц, имеющих один из документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему постановлению), а также граждан, имеющих противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержденные медицинским документом, подтверждающим наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенным лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью (за исключением профилактических осмотров и диспансеризации) и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

ухода за близкими родственниками, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными, либо находящимися на иждивении, либо нуждающимися в постоянном постороннем уходе, либо близкими родственниками в возрасте 60 лет и старше или имеющими хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению;

доставки продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров близким родственникам в возрасте 60 лет и старше или имеющим хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Ростовской области, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая временно приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, лицами, обеспечивающими: охрану и содержание зданий, строений, сооружений, в помещениях которых осуществляется деятельность организации; поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей; начисление и выплату заработной платы;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена. К ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг также относится ближайший розничный рынок;

следования к жилым, дачным, садовым домам, а также к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и обратно к месту проживания (пребывания) (при наличии документов, подтверждающих право пользования указанными объектами). При этом совместно с гражданином к указанным объектам могут следовать члены его семьи;

обращения супруга (супруги), близких родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, за оформлением услуг по погребению и их участия в погребении, посещения мест погребения;

следования к месту (от места) проведения голосования на выборах, мероприятий, проводимых в целях выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на выборах, проводимых на территории Ростовской области, Российской Федерации, совершения иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах (за исключением публичных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (кроме пикетирования);

следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об административных правонарушениях государственный орган или к уполномоченному на рассмотрение дел об административных правонарушениях должностному лицу (и обратно к месту проживания (пребывания) по находящемуся в их производстве делу (при наличии повестки (извещения) суда, государственного органа (должностного лица), уполномоченного на рассмотрение дел об административных правонарушениях);

следования к месту участия в производимых в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке процессуальных действиях (и обратно к месту проживания (пребывания) (при наличии повестки, вызова органа следствия, дознания);

следования в образовательную организацию (и обратно) с целью получения образовательных услуг, документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, прохождения единого государственного экзамена, а также подачи документов в целях приема в образовательную организацию;

прогулок при условии соблюдения социального дистанцирования;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

1.5. Обязать граждан, убывших 20 октября 2021 г. и позднее с территории Ростовской области и отсутствующих более 72 часов на территории Ростовской области, пройти не позднее дня, следующего за днем прибытия на территорию Ростовской области, лабораторное исследование материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и обеспечить самоизоляцию (не покидать жилое помещение, а в жилом помещении обеспечить нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) до дня получения медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Самоизоляция обеспечивается:

по месту жительства (пребывания) - для граждан, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в Ростовской области;

по месту фактического пребывания либо в обсерваторе (при отсутствии возможности самоизоляции по месту фактического пребывания) - для граждан, не зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в Ростовской области.

Положения абзацев первого - третьего настоящего пункта не распространяются на граждан:

осуществляющих транзитный проезд по территории Ростовской области;

прибывших в Ростовскую область из другого субъекта Российской Федерации в связи со служебной командировкой либо осуществлением деятельности, связанной с передвижением (осуществлением работы в пути или работы, имеющей разъездной характер);

при наличии у них одного из документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему постановлению, или медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), дата выдачи которого не превышает 72 часов.

2. Установить, что ограничения, предусмотренные подпунктами 1.3, 1.4 пункта 1 настоящего постановления, не распространяются на:

2.1. Лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности Ростовской области, муниципальные должности, руководителей и работников государственных органов, органов местного самоуправления и иных муниципальных органов.

2.2. Руководителей и работников государственных и муниципальных предприятий и учреждений.

2.3. Работников здравоохранения.

2.4. Депутатов, их помощников.

2.5. Членов избирательных комиссий.

2.6. Добровольцев (волонтеров).

2.7. Работников:

непрерывно действующих организаций, организаций, имеющих оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

медицинских и аптечных организаций;

организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций (услуги по расчетам и платежам).

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ростовской области:

обеспечить перевод на дистанционную работу: работников в возрасте 60 лет и старше (за исключением работников, имеющих один из документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему постановлению); работников, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению; работников, имеющих противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержденные медицинским документом, подтверждающим наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенным лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации;

перевести не менее 30 процентов работников с учетом лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, на дистанционную работу;

обеспечить предоставление работникам, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), двух выходных дней с сохранением заработной платы;

при поступлении запроса Оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области и (или) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

подавать в информационно-аналитическую систему "Общероссийская база вакансий "Работа в России" сведения об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) оперативно, в день соответствующего изменения;

обеспечить информирование работников о необходимости ношения лицевых масок либо респираторов (в том числе путем размещения объявления на входе в здания, строения, сооружения, общественный транспорт посредством односторонней громкоговорящей связи, а также с использованием "бегущей строки");

не допускать работников в занимаемые здания, строения, сооружения, а также служебные транспортные средства без лицевых масок либо респираторов;

обеспечить работников лицевыми масками либо респираторами, в том числе путем их выдачи при входе в занимаемые здания, строения, сооружения, при посадке в служебные транспортные средства, и контролировать их использование;

обеспечить соблюдение рекомендаций для работодателей по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приведенных в приложении № 3 к настоящему постановлению;

воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, других субъектов Российской Федерации, а также ограничить выезд за пределы Ростовской области работников, работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер;

не допускать проведения любых массовых мероприятий, в том числе праздничных, с участием работников.

Положения настоящего пункта (за исключением абзаца двенадцатого) не распространяются на работодателей:

являющихся работодателями для лиц, указанных в подпунктах 2.1 - 2.7 пункта 2 настоящего постановления;

включенных в перечень системообразующих организаций российской экономики и (или) перечень системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на экономику, занятость населения и социальную стабильность в Ростовской области.

Положения абзацев второго, третьего настоящего пункта не применяются в отношении работников, выполнение которыми определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, невозможно.

4. Приостановить на территории Ростовской области:

4.1. Работу предприятий общественного питания в период с 21:00 до 06:00 (предприятий общественного питания, расположенных в гостиницах и иных средствах размещения, в период с 23:00 до 06:00), за исключением обслуживания граждан без посещения ими помещений таких предприятий (в том числе доставка заказов, дистанционный способ заказа);

Предприятия общественного питания должны обеспечивать:

допуск работников на предприятия общественного питания при наличии у них одного из документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему постановлению;

допуск посетителей в оборудованные для обслуживания посетителей помещения и территории вне помещений при наличии у них одного из документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему постановлению.

Положения абзацев первого - четвертого настоящего подпункта не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность на территории аэропорта "Платов".

Положения настоящего подпункта, предусматривающие необходимость предъявления документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему постановлению, не распространяются на лиц в возрасте младше 18 лет.

4.2. Работу детских лагерей палаточного типа.

4.3. Оказание детям, местом жительства и (или) пребывания которых не является Ростовская область, услуг по организации отдыха и оздоровления детей.

4.4. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением:

проведения физкультурных и спортивных мероприятий без участия зрителей и при условии, что участники физкультурных и спортивных мероприятий имеют один из документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему постановлению;

проведения спортивных мероприятий профессиональных игровых команд с участием зрителей в количестве не более 500 человек, при условии заполнения не более 50 процентов от общего количества зрительных мест и наличия у участников и зрителей таких мероприятий одного из документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему постановлению.

Положения абзацев первого - третьего настоящего подпункта не распространяются на физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на стадионе "Ростов-Арена".

Физкультурные и спортивные мероприятия на стадионе "Ростов-Арена" проводятся при соблюдении следующих условий:

при заполняемости трибун не более 25 процентов и обеспечении соблюдения организаторами и участниками данных мероприятий при их подготовке и проведении социального дистанцирования, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления;

при наличии у участников и зрителей физкультурных и спортивных мероприятий одного из документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему постановлению.

Лица в возрасте младше 18 лет в случаях, указанных в настоящем подпункте, предусматривающих необходимость предъявления медицинских документов, также могут предъявить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), дата выдачи которого не превышает 72 часов.

4.5. Организацию и проведение культурных массовых мероприятий в общественных местах (за исключением мероприятий, особенности осуществления которых предусмотрены настоящим постановлением), а также публичных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", кроме пикетирования.

Установленные в абзаце первом настоящего подпункта ограничения не распространяются на публичные мероприятия с количеством участников не более 100 человек, проводимые в целях выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на выборах на территории Ростовской области, предвыборной агитации посредством проведения агитационных публичных мероприятий в соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

Указанные в абзаце втором настоящего подпункта публичные мероприятия могут проводиться исключительно при условии обеспечения соблюдения организаторами и участниками данных мероприятий при их подготовке и проведении:

социального дистанцирования, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления;

контроля температуры тела граждан с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом (в случае проведения публичных мероприятий в закрытых помещениях);

требований о необходимости обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками, а также использования лицевых масок (респираторов);

Рекомендаций кандидатам и избирательным объединениям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 июля 2021 г.

4.6. Организацию и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.

4.7. Работу кинотеатров, за исключением осуществления ими деятельности с соблюдением ограничения по заполняемости зала не более 50 процентов и равномерной рассадкой зрителей.

При этом допуск лиц в возрасте 18 лет и старше в кинотеатры осуществляется при наличии у указанных лиц одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.

4.8. Проведение выступлений театральных коллективов (исполнителей) с участием зрителей:

в помещениях, не оборудованных посадочными местами;

в помещениях, оборудованных посадочными местами, с заполнением посадочных мест более 50 процентов. При заполнении посадочных мест 50 процентов и менее количество зрителей не должно превышать 500 человек. При этом допуск лиц в возрасте 18 лет и старше к выступлениям театральных коллективов (исполнителей) осуществляется при наличии у указанных лиц одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.

4.9. Работу танцевальных залов (площадок), в том числе на предприятиях общественного питания.

4.10. Деятельность, связанную с эксплуатацией детских игровых площадок, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) (в том числе в торговых объектах, включая торговые центры).

4.11. Работу ночных клубов.

4.12. Организацию и предоставление услуг по курению кальянов в общественных местах.

4.13. Работу ярмарок, за исключением продовольственных.

4.14. Допуск в гипермаркеты и торгово-развлекательные центры лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения родителей, опекунов, иных законных представителей.

5. Определить следующие особенности функционирования государственных органов, органов местного самоуправления, организаций:

5.1. Приостанавливается на территории муниципальных образований: "Город Азов", "Город Волгодонск", "Город Гуково", "Город Донецк", "Город Зверево", "Город Новочеркасск", "Город Новошахтинск", "Город Таганрог", "Город Шахты", "Азовский район", "Аксайский район", "Багаевский район", "Белокалитвинский район", "Кашарский район", "Константиновский район", "Красносулинский район", "Мартыновский район", "Миллеровский район", "Морозовский район", "Неклиновский район", "Октябрьский район", "Орловский район", "Пролетарский район", "Сальский район", "Семикаракорский район", "Тацинский район", "Усть-Донецкий район" - проведение в государственных областных и муниципальных медицинских организациях плановой госпитализации пациентов в медицинских организациях стационарного типа, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента, за исключением случаев оказания плановой медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении курсового и (или) программного лечения, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, госпитализации детей, оказания специализированной медицинской помощи по профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология, ВИЧ-инфекция, а также проведения дополнительного обследования граждан, направляемых военными комиссариатами Ростовской области в рамках призыва на военную службу.

5.2. Приостанавливается проведение в медицинских организациях профилактических осмотров и диспансеризации граждан, за исключением углубленной диспансеризации граждан, перенесших заболевание COVID-19, диспансеризации и профилактических осмотров детей, проведения вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

5.3. Рекомендуется профессиональным образовательным организациям Ростовской области, образовательным организациям дополнительного профессионального образования Ростовской области предоставлять (использовать) жилые помещения в общежитиях, принадлежащие таким организациям, обучающимся в возрасте 18 лет и старше, а также работникам указанных образовательных организаций при условии наличия у обучающегося, работника одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.

5.4. Образовательным организациям, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечить ношение лицевых масок, респираторов обучающимися и работниками при их нахождении в указанных организациях.

5.5. Организациям, реализующим дополнительные образовательные программы для лиц в возрасте младше 18 лет, осуществлять их реализацию до 30 ноября 2021 г. (включительно) в дистанционном формате и в формате индивидуальных занятий.

5.6. Органам записи актов гражданского состояния при осуществлении государственной регистрации акта гражданского состояния в торжественной обстановке обеспечить допуск граждан, участвующих в такой регистрации, в помещения органов записи актов гражданского состояния из расчета не более 8 человек (за исключением близких родственников лиц, в отношении которых осуществляется государственная регистрация акта гражданского состояния).

5.7. Хозяйствующим субъектам при осуществлении торговой деятельности:

ограничить нахождение в торговых залах граждан исходя из нормы торговой площади не менее 4 кв. метров на 1 человека с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТом Р 51303-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст;

обеспечить бесперебойное обслуживание граждан с применением всей контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации";

исключить случаи обслуживания покупателей без лицевых масок (респираторов).

Положения настоящего пункта не распространяются на торговую деятельность, осуществляемую дистанционным способом.

5.8. Организации, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, обязаны:

обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, принятых в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующих отраслях (сферах) (при их наличии);

обеспечить информирование граждан о необходимости ношения лицевых масок либо респираторов (в том числе путем размещения объявления при входе в занимаемые здания, строения, сооружения, общественный транспорт посредством односторонней громкоговорящей связи, а также с использованием "бегущей строки");

не допускать граждан в занимаемые здания, строения, сооружения, транспортные средства без лицевых масок либо респираторов;

обеспечить гражданам при входе в занимаемые здания, строения, сооружения возможность обрабатывать руки кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

5.9. Организации, деятельность которых временно приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, вправе сохранить присутствие на рабочих местах лиц, обеспечивающих: охрану и содержание зданий, строений, сооружений, в помещениях которых осуществляется деятельность организации; поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей; начисление и выплату заработной платы.

5.10. Государственным органам, органам местного самоуправления и иным органам, организациям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан:

обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

не допускать при проведении мероприятий заполняемость помещений из расчета менее 4 кв. метров на 1 человека (за исключением мероприятий при проведении которых настоящим постановлением установлены иные требования к заполняемости помещений);

обеспечить возможность обработки рук антисептиками при входе в здание (строение, сооружение), в котором располагается орган, организация, с помощью дозаторов или дезинфицирующих салфеток.

5.11. Государственным органам, органам местного самоуправления и иным органам, организациям при осуществлении своей деятельности максимально сократить количество мероприятий с очным участием работников и иных граждан (рабочие совещания, планерные заседания, тренинги, семинары и тому подобные), принять меры по их проведению в дистанционном формате.

5.12. Приостанавливается осуществление личного приема граждан в государственных органах Ростовской области, органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях и предприятиях, за исключением избирательных комиссий, являющихся государственными органами Ростовской области.

Положения настоящего подпункта не применяются при осуществлении личного приема граждан с использованием систем видео-конференц-связи и соблюдении санитарно-противоэпидемических мер, приведенных в приложении № 4 к настоящему постановлению.

5.13. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами, советам многоквартирных домов обеспечить выполнение мероприятий по санитарной обработке не менее 1 раза в сутки с использованием дезинфицирующих средств помещений общего пользования многоквартирных домов, а также перил, ручек дверей, выключателей, с применением работниками индивидуальных средств защиты.

5.14. Рекомендовать религиозным объединениям приостановить деятельность мест совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. Исключить проведение религиозных обрядов и церемоний вне мест их совершения.

5.15. Продажа билетов в театры, музеи, кинотеатры, на выставки допускается дистанционным способом либо в отдельных, предназначенных для продажи билетов, помещениях, расположенных в зданиях театров, музеев, кинотеатров, местах проведения выставок. В таких помещениях необходимо: установить оборудование для обеззараживания воздуха закрытого типа; обеспечить возможность для проведения антисептической обработки рук; обеспечить соблюдение покупателями социального дистанцирования, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления.

5.16. Приостановить отправление транспортных средств с вокзалов, станций при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным, межрегиональным маршрутам при отсутствии у 100 процентов пассажиров лицевых масок (респираторов). При этом на вокзалах и станциях создать условия для приобретения пассажирами лицевых масок (респираторов).

5.17. Организациям, осуществляющим перевозку пассажиров в общественном транспорте, включая такси, не допускать перевозку пассажиров без лицевых масок (респираторов).

6. Организациям обеспечить допуск:

6.1. Лиц в возрасте 18 лет и старше при наличии у указанных лиц одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению:

в организации, оказывающие услуги театров, музеев, домов культуры, санаториев, соляриев, СПА-салонов и массажных салонов, цирков, а также в библиотеки и концертные организации;

в организации, оказывающие услуги гостиниц;

в торгово-развлекательные центры, торговые центры, за исключением расположенных в них организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и в которые может быть обеспечен обособленный допуск граждан.

6.2. Посетителей в возрасте 18 лет и старше в фитнес-клубы и спортивные залы из расчета на 1 человека не менее 4 кв. метров площади зала и при наличии у посетителей одного из документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему постановлению.

6.3. Посетителей в возрасте 18 лет и старше на объекты, предназначенные для развлечения и досуга, расположенные в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, при наличии у посетителей одного из документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему постановлению.

6.4. Посетителей в возрасте 18 лет и старше на ледовые катки (за исключением ледовых катков, расположенных в торгово-развлекательных центрах) при соблюдении условия нахождения в зоне катания не более 1 человека на 4 кв. метра площади зоны катания и при наличии у них одного из документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему постановлению.

6.5. Посетителей в возрасте 18 лет и старше в плавательные бассейны исходя из расчета на 1 человека не менее 10 кв. метров площади зеркала воды плавательного бассейна и при наличии у них одного из документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему постановлению.

6.6. Посетителей в возрасте 18 лет и старше в аквапарки исходя из расчета на 1 человека не менее 5 кв. метров площади зеркала воды и при наличии у них одного из документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему постановлению.

6.7. Посетителей, работников в бани и сауны при наличии у них одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению, а у лиц в возрасте младше 18 лет также - медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), дата выдачи которого не превышает 72 часов.

7. Установить, что несовершение (несвоевременное совершение) со дня введения режима повышенной готовности и до особого распоряжения действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления функций) подлежат продлению на 30 дней со дня прекращения режима повышенной готовности.

Положения настоящего пункта применяются к деятельности органов государственной власти Ростовской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области и подведомственных им учреждений и предприятий, связанной с предоставлением ими государственных и иных услуг (осуществлением функций).

8. Министерству труда и социального развития Ростовской области (Елисеева Е.В.) совместно с органами местного самоуправления организовать предоставление мер социальной поддержки гражданам независимо от наличия у них задолженности по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и услуг связи.

9. Министерству здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В.):

9.1. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации провести подготовительные мероприятия и обеспечить в течение 10 дней перевод в режим полной готовности системы здравоохранения Ростовской области.

9.2. Обеспечить готовность отдельных медицинских помещений, оснащенных необходимым оборудованием и персоналом соответствующей квалификации.

9.3. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

9.4. Организовать оказание помощи на койках сестринского ухода, койках паллиативных отделений, не более 50 процентов от коечной мощности (за исключением отделений, перепрофилированных под провизорную госпитализацию больных с внебольничными пневмониями и подозрением на новую коронавирусную инфекцию).

9.5. Организовать оказание профильной стационарной медицинской помощи в плановой форме с госпитализацией пациентов в объеме не более 50 процентов от коечной мощности отделений (за исключением коек дневных стационаров, развернутых на базе стационарных подразделений медицинских организаций).

9.6. Организовать оказание плановой медицинской помощи в условиях дневных стационаров, развернутых в структуре поликлиник, поликлинических отделений, участковых больниц, врачебных амбулаторий, с загрузкой коечной мощности не более 50 процентов в смену.

9.7. Организовать оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, в том числе прием узкими специалистами, проведение лабораторных, инструментальных и функциональных методов обследования, в поликлиниках и поликлинических отделениях с возможностью дистанционной записи граждан на прием и четкого логистического построения потоков.

9.8. Организовать оказание плановой медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении курсового и (или) программного лечения, оказании высокотехнологичной медицинской помощи, специализированной медицинской помощи по профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология, ВИЧ-инфекция, а также проведение дополнительного обследования граждан, направляемых военными комиссариатами Ростовской области в рамках призыва на военную службу.

10. Главам администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области:

организовать социальное сопровождение одиноко проживающих граждан в возрасте 60 лет и старше с привлечением социальных работников, волонтеров, студентов, представителей общественных организаций;

проинформировать граждан в возрасте 60 лет и старше о контактных данных (Ф.И.О., телефон) лица, его сопровождающего.

11. Главам администраций городских округов, городских и сельских поселений обеспечивать выполнение мероприятий по санитарной уборке общественных пространств с применением работниками индивидуальных средств защиты и привлечением специализированной техники государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом". График выполнения указанных мероприятий утверждается управлением ветеринарии Ростовской области.

12. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области провести мероприятия, направленные на увеличение количества транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

13. Определить, что в целях настоящего постановления к организациям приравниваются индивидуальные предприниматели.

14. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев





Приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272





Требования при использовании гражданами лицевых масок, респираторов

1. Тщательно закреплять лицевую маску (респиратор), обеспечив плотное прилегание к лицу с закрытием подбородка, рта, носа, без оставления зазоров.

2. Менять влажную или отсыревшую лицевую маску на новую, сухую.

3. Заменять лицевую маску через 2 - 3 часа постоянного использования. При этом одноразовые лицевые маски повторному использованию не подлежат.

4. Повторно использовать многоразовую лицевую маску только после ее обработки. Обработка многоразовых лицевых масок в домашних условиях производится путем стирки с мылом или моющим средством, затем использования парогенератора или утюга с функцией подачи пара и последующего проглаживания утюгом.

5. Применять респиратор согласно прилагаемой к нему инструкции.

6. Утилизировать использованные одноразовые лицевые маски, респираторы, помещая их в отдельный пакет, который необходимо герметично закрывать. Пакет с использованной одноразовой лицевой маской, респиратором помещать в контейнер для сбора твердых коммунальных отходов.





Приложение № 2 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272





Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы* - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, 18.3 - 18.5.

6. Новообразования из числа**:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и властного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

____________________

* При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

** Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 3 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272





Рекомендации для работодателей по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)





Обеспечить проведение следующего комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий:

1. Проведение разъяснительной работы среди работников о необходимости соблюдения мер личной гигиены (постоянное мытье рук с мылом, обработка рук кожными антисептиками, использование защитных медицинских масок и другое).

2. Контроль температуры тела работников по прибытии на рабочее место и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронными, инфракрасными термометрами, переносными тепловизорами), с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

3. Предоставление по прибытии на рабочее место возможности обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

4. Организацию дистанционного режима работы (на дому) для работников.

5. Уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнат приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнат и оборудования для занятия спортом и тому подобное), во всех помещениях с кратностью обработки каждые два часа. Для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке: хлорсодержащие препараты (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 процента, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 процента, гипохлорит кальция (натрия) - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,5 процента), средства на основе дихлорантина (в концентрации активного хлора в рабочем растворе 0,05 процента), кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0 процента), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ), четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 процента), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 процента), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2 процента), для поверхностей небольшой площади может использоваться этиловый спирт 70 процентов.

6. Наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (масок, респираторов).

7. Регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих помещений.

8. Применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).

9. Соблюдение работниками социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответсвующей территории (включая прилегающую территорию).

10. Информирование работниками о наличии контактов с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

11. Контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому.

12. Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) в случаях контакта с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также при возвращении работников из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

13. При наличии столовой для питания работников:

обеспечение по возможности использования посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

проведение при использовании посуды многократного применения ее обработки специализированными моечными машинами в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут, или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

14. При отсутствии столовой для питания работников:

обеспечение приема пищи работниками только в специально отведенной комнате - комнате приема пищи;

при отсутствии комнаты приема пищи обеспечение помещением для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), наличием мыла и кожных антисептиков, организовав его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.





Приложение № 4 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272





Перечень санитарно-противоэпидемических мер, при соблюдении которых допускается осуществление личного приема граждан с использованием систем видео-конференц-связи

1. Личный прием граждан с использованием систем видео-конференц-связи (далее - прием граждан) должен осуществляться в отдельном помещении, имеющем возможность естественного проветривания, площадь которого должна быть не менее 4 кв. метров на 1 человека (далее - помещение).

2. В ходе приема граждан в помещении должно находиться не более 2 человек с соблюдением дистанции между ними не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

3. В помещении должно быть установлено оборудование для обеззараживания воздуха закрытого типа, обеспечена возможность для проведения антисептической обработки рук.

4. В помещении не допускается нахождение граждан без лицевых масок (респираторов).

5. При входе в помещение должен осуществляться контроль температуры тела граждан с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом.

6. Не допускать в помещение граждан с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура тела, кашель, насморк).

7. Влажная уборка помещения должна проводиться каждые 2 часа с дезинфекцией контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств различных химических групп, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых есть режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

8. Прием граждан в помещении должен осуществляться с учетом перерыва на регулярную уборку, дезинфекцию и проветривание помещения.





Приложение № 5 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272





Перечень медицинских документов

1. Медицинский документ, подтверждающий получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе.

2. Медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном виде или на бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев).

Примечание.

Наличие медицинских документов в электронном виде, предусмотренных настоящим Перечнем, может подтверждаться QR-кодом, сформированным с использованием государственных информационных ресурсов.





Приложение № 6 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272





Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Детские товары (код ОКПД: 13.92.24.120; 13.99.19.122; 14.19.1; 14.19.2; 14.31.10.131 - 14.31.10.139; 15.20.11.130; 17.22.12; 20.42.14.130; 15.20.12.130 - 15.20.12.132; 15.20.12.139; 15.20.13.170 - 15.20.13.174; 15.20.13.179; 15.20.14.140).

2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства (код ОКПД: 21.20.24.130 - 21.20.24.133; 21.20.24.140 - 21.20.24.170).

3. Инструменты и оборудование медицинские (код ОКПД: 32.50.1 - 32.50.50).

4. Туалетные принадлежности (код ОКПД: 20.42.14; 20.42.14.130; 20.42.14.140; 20.42.15; 20.42.15.110; 20.42.15.120; 20.42.15.130; 20.42.15.131 - 20.42.15.133; 20.42.15.140 - 20.42.15.145; 20.42.15.150; 20.42.16.110; 20.42.18.110 - 20.42.18.190; 20.42.19.110 - 20.42.19.130).

5. Изделия хозяйственные санитарно-гигиенические (код ОКПД: 17.22.1; 17.22.11; 17.22.11.110 - 17.22.11.140; 17.22.12.110 - 17.22.12.130; 13.99.19.121; 13.99.19.122; 13.99.19.129 - 13.99.19.131).

6. Бытовая химия (код ОКПД: 20.41.3).

7. Щетка зубная, щетка для волос.

8. Спички, коробок.

9. Свечи.

10. Бутылочка для кормления.

11. Соска-пустышка.

12. Бензин автомобильный.

13. Дизельное топливо.

14. Сжиженный природный газ.

15. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

16. Печатная продукция средств массовой информации.

17. Табак и табачные изделия (код ОКПД: 12.00.11; 12.00.19).

18. Посадочный материал, семена, саженцы, садово-огородная техника и инвентарь, удобрения, средства защиты растений.

Примечание.

Коды ОКПД приведены в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).





2. Настоящее постановление вступает в силу с 8 ноября 2021 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







