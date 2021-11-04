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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда человек с COVID перестает быть заразным

Текст: Алексей Рыбин

В Роспотребнадзоре объяснили, когда коронавирусный больной перестает быть заразным. По словам замдиректора НИИ имени Габричевского Татьяны Руженцовой, об этом свидетельствует отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает РИА Новости.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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Однако, отметила специалист, важно не полоскать перед взятием мазка горло и не промывать нос. Кроме того, необходимо соблюдать правила транспортировки пробы.

"В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка и нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату", - пояснила Руженцова.

Специалист отметила, что у пациентов с пневмонией коронавирус может находиться в легких, а не в носоглотке, но в этих случаях заражение окружающих маловероятно - поскольку такие больные, как правило, уже лежат в стационарах.

Главный санврач Ростовской области рассказал, где чаще всего заражаются COVID-19.

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