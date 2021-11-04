Роспотребнадзор объяснил, когда человек с COVID перестает быть заразным

В Роспотребнадзоре объяснили, когда коронавирусный больной перестает быть заразным. По словам замдиректора НИИ имени Габричевского Татьяны Руженцовой, об этом свидетельствует отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает РИА Новости.

Однако, отметила специалист, важно не полоскать перед взятием мазка горло и не промывать нос. Кроме того, необходимо соблюдать правила транспортировки пробы.

"В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка и нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату", - пояснила Руженцова.

Специалист отметила, что у пациентов с пневмонией коронавирус может находиться в легких, а не в носоглотке, но в этих случаях заражение окружающих маловероятно - поскольку такие больные, как правило, уже лежат в стационарах.

Главный санврач Ростовской области рассказал, где чаще всего заражаются COVID-19.