Главный санврач сообщил, где чаще всего заражаются COVID-19

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев на брифинге в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказал, что надо сделать, чтобы разорвать цепочку передачи вируса. И как этому помогут нерабочие дни, которые уже начались во всех регионах России.

Зона риска - транспорт

Евгений Владимирович, назовите зоны риска. В каких незакрытых на этот период местах можно заразиться?

Евгений Ковалев: Однозначно, это любое ограниченное пространство, прежде всего, общественный транспорт. Когда, находясь в закрытом салоне, подавляющее число пассажиров игнорирует средства безопасности и не надевает защитные маски. Риск заражения максимален и в любых других помещениях.

Регион лучше не покидать

Вопрос от жительницы Ростова: Еду с детьми 11 и 13 лет на каникулы в Сочи. Сама привитая. Какие документы нужно взять туда и какие нужны по возвращению домой?

Евгений Ковалев: Этот вопрос сам по себе имеет неправильный посыл. Я считаю, что ограничительные мероприятия, принятые до 7 ноября, направлены именно на разрыв цепочек передачи опаснейшего вируса. И путешествовать в этот период, мягко говоря, нецелесообразно.

Это не отпуск и не выходные дни. Сейчас нужно быть дома и покидать его только по необходимости.

Во-первых, никуда не ехать. Если же вы не можете от этого отказаться, нужно выяснить все требования принимающей стороны, какие документы следует предъявить в Сочи, в Калининграде, в Крыму…

Открыть в интернете документы соответствующих регионов или созвониться до выезда с администрацией места размещения.

Во-вторых, когда вернетесь, обязательно до получения результатов тестирования необходимо находиться дома на самоизоляции.

Почему нужно делать тест тем, кто выезжал за пределы региона именно на трое суток и более? Разве нельзя заразиться за сутки?

Евгений Ковалев: Если проверять ежесуточный поток, с этим абсолютно нельзя будет справиться. Поэтому решено, что если гражданин выезжает на сутки, то можно и не проверяться. Что касается заражения - заразиться можно и за час.

Уточните, пожалуйста, распространяется ли при выезде обязательный ПЦР на детей?

Евгений Ковалев: В принятом постановлении нет никаких исключений относительно возраста.

Никакого ущемления прав

Как предприятия области, работающие с населением, выполнили требование об обязательной вакцинации? Где оказалось больше нарушений?

Евгений Ковалев: Самыми ответственными оказались образовательные учреждения, учительское сообщество. Также МФЦ, клиентские подразделения банков, сфера обслуживания. Более 60 процентов привитых среди работников общепита, транспорта. В антилидерах - работники жилищно-коммунальной сферы.

В регионе резко выросло число пациентов с другими недугами. Как в дальнейшем избежать такого роста?

Евгений Ковалев: Прямой взаимосвязи введенных ограничений со смертностью от "нековидных" болезней нет. Но есть непрямые. При высокой вирусной нагрузке возникают проблемы с организацией медицинского обеспечения. Но я считаю, что если ограничения помогут снизить заболеваемость COVID-19, то это спустя время поможет снизить летальность и от других заболеваний.

Считаете ли вы нормальным разделение людей на вакцинированных и нет?

Евгений Ковалев: Никакого ущемления прав нет. Не кажется ли вам, что, напротив, непривитые, которые отказываются ставить вакцину, они-то и противопоставляют себя обществу?

Бывают в жизни сложные, экстремальные ситуации: пожары, наводнения, землетрясения. Мы же не противостоим тогда тем неизбежным мерам, которые необходимо принимать? Например, эвакуации при наводнении, хотя обладаем правами на жилье, на имущество, на неприкосновенность жилища?

Сегодня есть чрезвычайный фактор - вирус, вызывающий смертельную болезнь и ее серьезные последствия. А мы имеем инструмент, который помогает урегулировать ситуацию. Принимаемые меры необходимы, и нет никакой дискриминации чьих-либо прав.

Что будет, если…

Что будет, если после "ковидных каникул" заболеваемость не начнет снижаться?

Евгений Ковалев: Регионы имеют полномочия принимать меры с учетом складывающейся ситуации. Например, вводить новые ограничения и после 7 ноября либо продлевать имеющиеся.

Я верю, что при соблюдении санитарных норм нам удастся добиться цели - снизить заболеваемость. А с этим, соответственно, уменьшится и число тяжелых случаев, и летальность. Тогда можно ожидать и возобновления работы предприятий.

Какая сейчас эпидемиологическая ситуация в регионе?

Евгений Ковалев: Крайне напряженная. Ежедневно вирусом заражаются более 600 человек. В эпидемиологический процесс вовлечена вся область. Сейчас наиболее тяжелая ситуация, кроме Ростова, в Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, там ежедневно растет заболеваемость. В районах ситуация также нестабильная.

В отношении основных групп риска все вернулось практически к исходной точке: максимальная заболеваемость в последние две недели фиксируется среди людей старше 65 лет. А мы знаем, что и неблагоприятный исход у этой группы случается чаще.

Если летом жители Ростовской области активно прививались и регион был даже в лидерах в стране по темпам вакцинации, то сейчас активность заметно снизилась. В результате наблюдаем рост заболеваемости среди молодых людей в возрасте от 30 до 45 лет, самых активных и подвижных.

С сентября стала нарастать заболеваемость среди детей. Среди школьников заболевших более 800, среди дошкольников - свыше 200. Это меньше, чем в других районах страны. Нам пока удается держать ситуацию под контролем. Именно ограничительные меры сыграли свою роль: закрытие классов и школ на карантин, уход на каникулы на неделю раньше.