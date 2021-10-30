Мурашко объяснил снижение заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах

В регионах, где введены серьезные ограничения по коронавирусу, фиксируется снижение уровня заболеваемости. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости снизился", - сказал в ходе рабочей поездки по Владимирской области Мурашко, слова которого приводит ТАСС.

Также глава Минздрава отметил, что количество людей, приходящих на вакцинацию от коронавируса в России, за последние полторы недели выросло в четыре раза.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самый высокий уровень коллективного иммунитета среди российских регионов зафиксирован в Подмосковье, Туве и Москве, а самый низкий - в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Татарстане.

Нерабочие дни в России объявлены с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. Регионы могут увеличить этот период, исходя из ситуации на месте.