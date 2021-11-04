Сбербанк намерен продать дочерние банки в Европе

Сбербанк намерен продать дочерние банки в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Об этом сообщила пресс-служба "Сбера". Соглашение о продаже подписано 3 ноября.

Общая сумма сделки составит порядка 500 миллионов долларов, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного "Сбером". На конец 2020 года совокупные активы Сбербанка в этих странах оценивались в 7,329 миллиарда евро, 162 филиала и около 600 тысяч клиентов.

"Sberbank Europe AG принял решение сократить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели. Сбербанк Чехия (Sberbank Czech Republic) останется во владении Sberbank Europe AG и продолжит работать по текущей бизнес-модели", - отмечается в сообщении пресс-службы банка.

Сама сделка состоится только после ее одобрения, поскольку ее должны согласовать местные и международные регуляторы, а также антимонопольные ведомства всех стран. В "Сбере" ожидают, что одобрение будет получено в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Сбербанк признан самым дорогим банком в Европе - его рыночная капитализация превысила 7,9 триллиона рублей. В общемировом рейтинге Сбербанк занимает 14 место.