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04.11.2021 12:22
Рубрика: Культура

Снят фильм о последних днях Фредди Меркьюри

Текст: Александр Алексеев
Новая документальная картина получила название Freddie Mercury: The Final Act. Она рассказывает о последних событиях в жизни фронтмена Queen, от финального концерта с группой до смерти 24 ноября 1991 года из-за осложнений от СПИДа в собственном особняке в Лондоне - в одиночестве, за закрытыми шторами, на огромной кровати, окруженного множеством любимых кошек.

И - до трибьют-концерта его памяти Five Live, состоявшегося 20 апреля 1992 года на лондонском стадионе "Уэмбли", при участии коллег по Queen, Лизы Стэнсфилд, групп Def Leppard, The Who, Джорджа Майкла и других. Трансляция велась тогда более чем на 100 стран мира…

Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images
Пять малоизвестных фактов о Фредди Меркьюри

Режиссер фильма Freddie Mercury: The Final Act Джеймс Роган рассказал о съемках столь долгожданной, мудрой, грустной и в то же время честной и гордой премьеры:

- Это было необычное путешествие в последнюю главу одной из величайших икон рок-музыки. Работа с Queen и возможность увидеть из-за кулис выступления некоторых из их величайших участников легендарного трибьют-концерта Фредди Меркьюри - это было очень важно для съемочной группы. Не менее важным было поговорить с людьми, которые пережили бурю глобальной пандемии ВИЧ/СПИДа, со всеми ее ассоциациями с COVID сегодня.

"Смерть Фредди и последовавшие за ней события помогли изменить мировое понимание этой ужасной болезни в критический момент", - добавил режиссер.

В масштабной документальной ленте можно будет увидеть и новые интервью с участниками Queen Брайаном Мэем и Роджером Тейлором, а также с сестрой Фредди Кашмирой Булсара. И с его друзьями Анитой Добсон, Дэвидом Виггом, Питером Фристоуном.

Появятся в фильме и участники того легендарного трибьют-концерта Five Live: Гарри Черон из Extreme, Роджер Далтри из The Who, Джо Эллиотт из Def Leppard, Лиза Стэнсфилд, Пол Янг и промоутер концерта Харви Голдсмит.

Важно, что авторы фильма уделили внимание и такой продолжающейся проблеме, как СПИД. Они взяли интервью у врачей, выживших пациентов, у борцов за права человека.

Кстати

Новый документальный фильм о Фредди Меркьюри впервые будет показан на канале BBC Two, ближе к 24 ноября 2021 года. Точная дата премьеры пока не известна.

Между прочим

Это видео памяти Фредди Меркьюри, с его словами, обращенными к зрителям, собрало уже более 97 миллионов просмотров на YouTube за два года.

Культура Музыка Рок Культура Кино и ТВ Мировое кино Музыка с Александром Алексеевым

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