В Беларуси появится новый высший представительный орган страны

Статус высшего представительного органа Беларуси может быть закреплен за Всебелорусским народным собранием. Об этом сообщила в четверг по итогам встречи президента с группой по доработке проекта Конституции страны спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Комментируя изменения, которые могут быть внесены в текст Основного закона, она подчеркнула, что одно из главных его новшеств - это наделение Всебелорусского народного собрания конституционным статусом. Правда, проведение ВНС давно стало традицией, а теперь его функции и полномочия будут закреплены в Конституции, пояснила спикер.

Она считает это решение "абсолютно правильным", резонно отметив, что в республике вся власть принадлежит народу и, конечно, "народ должен определять ключевые моменты в истории и развитии страны".

В этой связи, уточнила политик, "должны быть четко определены полномочия этого органа, кто может быть делегатом Всебелорусского народного собрания". При этом участники совещания у президента достаточно подробно дискутировали по данному вопросу, поскольку в четко выстроенной структуре государственной власти новый орган должен быть интегрирован в общую структуру.

В числе полномочий Всебелорусского народного собрания, рассказала спикер, могут быть определенные кадровые вопросы и даже возможность отмены решения государственных органов. Словом, у ВНС "будут серьезные полномочия", - резюмировала Кочанова.