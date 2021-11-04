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04.11.2021 17:24
Рубрика: Экономика

В Британии зарегистрировали первое лекарство от COVID-19 в виде таблетки

Текст: Ирина Невинная
Противовирусный препарат с действующим веществом "молнупиравир" обладает выраженным противовирусным эффектом, он подавляет репликацию (размножение) коронавируса SARS-CoV-2 в организме инфицированного человека, и в результате заболевание протекает быстрее и легче. Во время клинических исследований госпитализация больным COVID-19 на фоне приема этого лекарства требовалась вдвое реже, чем в контрольной группе, которую лечили традиционным способом. Об этом сообщает ВВС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самое главное: "молнупиравир" - первое пероральное противовирусное средство от Covid-19, его можно применять амбулаторно. До сих пор мощные противовирусные препараты от коронавирусной инфекции требовали инъекционного или капельного внутривенного введения и применялись только в стационарах.

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости
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"Первая таблетка, предназначенная для лечения симптоматического COVID-19, была одобрена регулирующим органом Великобритании в области лекарственных средств. Таблетку - молнупиравир - будут давать два раза в день уязвимым пациентам, у которых недавно диагностировано заболевание. В клинических испытаниях этот препарат, первоначально разработанный для лечения гриппа, снизил риск госпитализации или смерти примерно наполовину", - пишет BBC и цитирует министра здравоохранения Саджида Джавида, который сказал, что это лечение "изменило правила игры" для самых слабых и ослабленных иммунитетом.

В своем заявлении министр сказал: "Сегодня исторический день для нашей страны, поскольку Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила противовирусное средство, которое можно принимать дома от COVID-19".

Молнупиравир разработан американскими фармацевтическими компаниями Merck, Sharp and Dohme (MSD) и Ridgeback Biotherapeutics. В США препарат пока не зарегистрирован, хотя СМИ уже сообщили, что на его закупку планируется потратить 1 млрд долларов.

"Великобритания согласилась закупить 480 000 курсов, первые поставки которых ожидаются к середине ноября. Первоначально он будет предоставляться как вакцинированным, так и невакцинированным британцам в рамках национального исследования с дополнительными данными о его эффективности, собранными до того, как будет принято решение о заказе большего количества", - отмечает британское издание.

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Для максимальной эффективности препарат, по рекомендации его разработчиков, необходимо начать принимать на ранней стадии заболевания - в течение не более пяти дней после появления симптомов.

В Merck отмечают, что механизм его действия основан на подавлении выработки фермента, который вирус использует для создания собственных копий (репликации), поэтому препарат должен быть эффективным и против новых вариантов коронавируса по мере его эволюционирования.

"Регулирующий орган Великобритании, MHRA, заявил, что таблетированная форма препарата разрешена для использования у людей с легкой и средней степенью COVID-19 и, по крайней мере, с одним фактором риска развития тяжелого течения заболевания - это ожирение, пожилой возраст, диабет или сердечные заболевания", - пишет BBC.

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