В Госдуме настаивают на проработке идеи о геномной регистрации всех граждан РФ

Инициатива о введении обязательной геномной регистрации для всех россиян пока не поступала в профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. А в случае поступления такой закон нельзя принимать без тщательной предварительной проработки. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев.

Ранее зампред того же комитета Анатолий Выборный допустил, что геномную регистрацию можно будет поэтапно расширить на всех россиян. На первом этапе она будет введена для трудовых мигрантов (это предлагает Следственный комитет РФ). А на втором этапе, по оценке депутата, процедура может быть введена для всех, кто совершает уголовные преступления. Третий этап - для совершивших административные правонарушения, если за них привлекают к ответственности в суде. А четвертая - распространение на всех россиян, если это поддержит общество.

Как пояснил Василий Пискарев в комментарии ТАСС, на рассмотрении Госдумы пока находится только принятый в первом чтении в декабре прошлого года законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых. При этом предложений о расширении перечня подлежащих такой процедуре лиц пока официально не поступало. В том числе это касается и мигрантов.

"И в случае поступления они должны быть тщательно проработаны с участием экспертов и правоведов", - заявил глава комитета.

Сейчас геномная регистрация обязательна только для осужденных, лишенных свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений против половой неприкосновенности, а также неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий.