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04.11.2021 08:05
Рубрика: Общество

Ветеринар рассказал о симптомах коронавируса у домашних животных

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ветеринар рассказал, как отличить симптомы коронавируса у домашних животных. По словам специалиста, о заболевании кошек и собак могут свидетельствовать кашель, выделения из носа, сонливость и тяжелое дыхание. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Гульназ Данилова/РГ
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Однако, по словам врача, заражение домашних животных коронавирусом встречается нечасто. И виновником может стать только больной человек, тесно контактирующий со своим питомцем.

"Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжелое дыхание - не исключено, что они тоже могли заразиться", - пояснил ветеринар.

Впрочем, эти же симптомы могут говорить и о других болезнях, например, о микоплазмозе. Удостовериться в наличии ковида у кошки или собаки можно только в клинике.

По словам врача, как правило, домашние животные переносят коронавирусную инфекцию легко и часто бессимптомно. И даже если коронавирус у кошки или собаки подтвердился, то при нормальном самочувствии животного лечить его не надо. "Если появятся новые симптомы или ему станет хуже, нужно обратиться за помощью к специалисту", - пояснил ветеринар.

Ранее сообщалось, что ученые нашли новых переносчиков коронавируса среди животных. Речь идет о диких оленях.

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