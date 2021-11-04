Volkswagen показал конкурента Audi Q4 e-tron - кросс-купе ID.5

Volkswagen рассекретил четвёртую модель семейства ID. - кроссовер-купе ID.5, выход которого на рынок состоится весной следующего года.

ID.5 отличается от ID.4 лишь линией крыши, которая убавила комфорта рослым пассажирам второго ряда, парой сантиметров разницы в габаритах и улучшенным аэродинамическим коэффициентом.

Версии с базовым аккумулятором ёмкостью 52 кВт∙ч у купеобразного кроссовера нет, для него отрядили только топовый аккумулятор на 77 кВт∙ч.

Начальная версия ID.5 Pro оснащена одним электромотором на задней оси, его мощность составляет 174 л.с. В комплектации Pro Performance отдача увеличена до 204 л.с. Заявленный запас хода - до 520 км.

Volkswagen ID.5 GTX находится на вершине доступных вариантов модели и оснащается электромоторами на каждой оси, суммарная мощность агрегатов составляет 299 л.с., а дальность хода - до 480 км.

У одномоторных электрических кросс-купе максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч, а на ID.5 GTX можно разгоняться до 180 км/ч.

Цены на кроссовер пока не объявлены.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.