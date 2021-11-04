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04.11.2021 23:33
Рубрика: В мире

ВОЗ: Европа снова оказалась в эпицентре пандемии COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге предупредил, что Старый свет и азиатский регион снова оказались "в эпицентре пандемии COVID-19". По его словам, в 53-х странах Европы и Центральной Азии количество новых ежедневных случаев инфицирования приближается к рекордным уровням.

"Сегодня каждая страна в Европе и Центральной Азии сталкивается с реальной угрозой возрождения COVID-19 или уже борется с ней. Текущие темпы распространения вируса в этих странах вызывают серьезную озабоченность", - сказал он на брифинге для средств массовой информации в четверг.

На прошлой неделе, когда было зарегистрировано почти 1,8 миллиона новых случаев заболевания и 24 тысячи новых случаев летальных исходов, по данным ВОЗ, в Европе и Центральной Азии наблюдалось увеличение числа инфекций на 6 процентов и увеличение смертности на 12 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Как отметил Клюге, на минувшей неделе на этот регион приходилось 59% всех случаев заболевания коронавирусом в мире и 48% зарегистрированных смертельных исходов. По словам Клюге, если продолжится данная тенденция, то к февралю 2022 года в Европе и Центральной Азии может произойти еще около полумиллиона смертей, связанных с коронавирусом, а в определенный момент 43 страны столкнутся с нехваткой койкомест в больницах, отмечает Guardian.

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"Мы должны изменить нашу тактику, от реагирования на вспышки COVID -19 на их предотвращение в первую очередь", - сказал Клюге, добавив, что две основные причины стремительного роста числа случаев заболевания в Европе заключаются в недостаточном охвате вакцинацией населения стран, а также ослаблением мер общественного здравоохранения и социальной защиты.

Ранее ВОЗ высказывала опасения по поводу роста случаев заражения новой мутацией высокоинфекционного дельта-варианта, а также замедленной кампанией вакцинации, ревакцинации и началом зимнего сезона, когда вирусы распространяются быстрее, поскольку все больше людей собираются в закрытых помещениях. В последние недели число случаев заболевания начало резко расти в континентальной Европе, особенно в ее центральной и восточной частях. В четверг Германия сообщила о почти 34 тысячах новых ежедневных случаях заражения, побив рекорд, установленный в декабре 2020 года. В среду французские органы здравоохранения сообщили, что впервые с 14 сентября количество новых случаях инфицирования превысило 10 тысяч инфицированных, сообщает Reuters. За последние несколько месяцев число случаев заражения в Альбионе резко возросло. При этом количество новых ежедневных инфекций колеблется от 40 000 до 50 000 в день, хотя в последние дни оно несколько снизилось. Тем не менее, в среду в Соединенном Королевстве было зарегистрировано 41 299 новых случаев заболевания COVID-19.

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Кэтрин Смоллвуд, старший сотрудник Европейского регионального бюро ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, заявила, что в странах, которые отменили ограничительные меры, наблюдался резкий всплеск инфекций. Болгария и Румыния, две восточноевропейские страны с самыми низкими показателями вакцинации в ЕС - 25,5% и 37,2% взрослых соответственно, на этой неделе сообщили о самых высоких показателях по летальным исходам от COVID-19 с начала пандемии.

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