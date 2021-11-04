Землю накрыла самая мощная магнитная буря за последние годы

Землю накрыла самая мощная магнитная буря за последние пять лет. Об этом объявили ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, сообщает РИА Новости.

Буря началась около 01:00 по мск, 4 ноября.

"Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале", - говорится в сообщении.

Скорость солнечного ветра возросла с 400 до 800 метров в секунду, а плотность межпланетной плазмы - почти в 100 раз.

Причиной бури стала сильная вспышка на Солнце двумя днями ранее. Однако физики не ожидали, что буря будет именно такой мощной. И в причинах ее силы им еще предстоит разобраться.

По прогнозам ученых, буря должна завершиться не позднее 15:00 мск, а магнитное поле планеты будет нестабильно еще двое-трое суток.

Также по Земле сейчас проходит череда полярных сияний. На территории России их можно будет увидеть около 20:00-23:00 мск. Однако получится, скорее всего, только у жителей областей выше 65 градусов северной широты.

Целая череда магнитных бурь проходила по Земле в конце мая.