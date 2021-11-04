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04.11.2021 14:10
Рубрика: Общество

Землю накрыла самая мощная магнитная буря за последние годы

Текст: Алексей Рыбин

Землю накрыла самая мощная магнитная буря за последние пять лет. Об этом объявили ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, сообщает РИА Новости.

Фото: предоставлено Центром подготовки космонавтов
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Буря началась около 01:00 по мск, 4 ноября.

"Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале", - говорится в сообщении.

Скорость солнечного ветра возросла с 400 до 800 метров в секунду, а плотность межпланетной плазмы - почти в 100 раз.

Причиной бури стала сильная вспышка на Солнце двумя днями ранее. Однако физики не ожидали, что буря будет именно такой мощной. И в причинах ее силы им еще предстоит разобраться.

По прогнозам ученых, буря должна завершиться не позднее 15:00 мск, а магнитное поле планеты будет нестабильно еще двое-трое суток.

Также по Земле сейчас проходит череда полярных сияний. На территории России их можно будет увидеть около 20:00-23:00 мск. Однако получится, скорее всего, только у жителей областей выше 65 градусов северной широты.

Целая череда магнитных бурь проходила по Земле в конце мая.

Общество Природа Общество Наука Наука и образование РАН

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