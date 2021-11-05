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Рубрика: В мире

Белый дом отреагировал на решение ОПЕК+ по добыче нефти в декабре

Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

В Белом доме призвали ОПЕК+ не мешать восстановлению мировой экономики, разрешив странам добывать больше нефти.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Альянс ОПЕК+ не стал тушить пожар мирового энергокризиса

"У них сейчас есть возможность и полномочия, чтобы действовать и гарантировать, что этот критический момент глобального восстановления не нарушится",- заявила Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря президента США Джо Байдена.

Напомним, 4 ноября входящие в ОПЕК+ страны решили не ускорять темпы добычи нефти в декабре. Есть план, который в начале октября утвердили министры мониторингового комитета, и его будут придерживаться. Добыча увеличится на 400 тысяч баррелей в сутки. Вашингтон данная цифра не устраивает, сообщает Reuters.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что при принятии решения по "черному золоту" альянс учитывал сезонное сокращение спроса зимой, а также влияние на рынок пандемии.

Следующая встреча участников соглашения назначена на 2 декабря.

В мире США Правительство Вице-премьеры Международные организации ОПЕК

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