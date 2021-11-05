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05.11.2021 09:11
Рубрика: Экономика

Что россияне чаще покупают в нерабочую неделю

Текст: Татьяна Карабут
В длинные нерабочие дни сильнее всего вырос спрос на готовые блюда, продукты, алкоголь, компьютерную технику, товары для ремонта и дома, оценили эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, кратный рост заказов еды на вынос наблюдают в Федерации рестораторов и отельеров. Однако выручка ресторанов от работы на доставку блюд все равно не превышает 21% от работы в обычном режиме, оценивает президент Федерации Олег Бухаров. По его словам, топ-3 самых заказываемых блюд - это привычные пицца, суши, бургеры. Другие позиции заказывают значительно реже.

Растут заказы не только готовой еды из ресторанов и кафе, но и продуктов из магазинов, добавляет генеральный директор агентства Infoline Иван Федяков. Люди не имеют возможности ходить в кафе и рестораны, работают на удаленке, поэтому логично, что спрос еще больше сместился в онлайн. Кроме того, потребители распробовали удобство дистанционной покупки еды еще с прошлой весны и в физические магазины не торопятся возвращаться даже с отступлением карантина. В первом полугодии этого года объем продаж продуктов питания через интернет уже был эквивалентен объему за весь прошлый год. По итогам 2021 года продажи продуктов через интернет могут вырасти втрое, считает эксперт. В онлайн-торговле самым быстрорастущим сегментом является именно еда.

Спрос на алкоголь в период длинных выходных вырос на 5-10%, оценивает Федяков. Отчасти подогрели интерес московских потребителей заявления о закрытии алкомаркетов. И хотя закрыть их в полной мере не получилось (многие продают обычные продукты, помимо алкоголя), потребители на всякий случай решили закупиться впрок. Тем не менее, общего роста потребления алкоголя не наблюдается - спрос просто сместился из закрытых кафе и ресторанов в магазины, считает эксперт. И в любом случае в эти нерабочие выходные активность покупателей значительно ниже, чем весной 2020 года.

Переход на дистанционную работу и учебу снова привел к росту спроса на компьютерную технику и электронику. Осенью спрос на эту продукцию и так традиционно растет, поскольку возобновляется деловая активность. И если сравнивать с осенью прошлого года, сейчас рост продаж в физическом выражении примерно такой же, подсчитывает эксперт. Но надо учитывать, что осенью 2020 года всплеск продаж техники был выше обычного в это время года.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Тогда даже высказывались опасения, что спрос будет удовлетворен и новых заказов будет меньше. Но спрос остался на высоком уровне", - говорит эксперт.

Он был бы еще выше, но этой осенью активность покупателей притормаживают выросшие цены - до 50% по некоторым позициям.

В сравнении с нерабочими днями весной прошлого года сейчас точно нет ажиотажного спроса на товары первой необходимости, отмечает Федяков. Тогда он затронул тоже всего лишь 10% населения. Но сейчас нет и этого. В магазинах достаточно любых продуктов, бизнес обеспечивает потребности населения в полном объеме. В этом смысле не во всех странах наблюдается настолько благополучная обстановка: например, есть риск дефицита продовольствия в Великобритании, панические настроения в сентябре уже привели к ажиотажному спросу на продукты и пустым полкам в магазинах, напоминает эксперт.

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