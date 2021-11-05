Дмитрий Мезенцев: У Союзного государства должна появиться своя космическая группировка, своя вакцина и своя символика

Самое важное из выступления Госсекретаря Союзного государства Дмитрий Мезенцев на заседании Высшего Госсовета.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемый Александр Григорьевич!

Уважаемые члены Высшего Государственного Совета!

Разрешите представить информацию по второму вопросу повестки "Об итогах торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации за 2020 год и январь - июнь текущего года".

Сегодня главы государств дали подробную оценку и охарактеризовали те тенденции, которые сложились в ушедшем году с учетом борьбы с коронавирусной инфекцией, и ту позитивную тенденцию, которую характеризуют 9 месяцев текущего года.

Важно отметить, что 2021 году негативная тенденция снижения внешнеторгового товарооборота преодолена. Сегодня те характеристики, которые характеризуют объемы товарооборота, представлены в проекте соответствующего Постановления Высшего Госсовета.

Хотел бы отметить, что за эти месяцы увеличились взаимные объемы поставки продовольствия, металлов, машин и оборудования. Существенно возросли также поставки из России в Беларусь нефти и газа.

Утверждаемые 28 союзных программ создают новые условия для развития торгово-экономического сотрудничества. Очевидны перспективы снятия ряда складывающихся и сохраняющихся пока ограничений в двусторонней торговле.

Мы просим принять Постановление Высшего Госсовета, во исполнение которого Правительства продолжат результативную работу по увеличению взаимного товарооборота, созданию условий для равного доступа субъектов хозяйствования на рынки Беларуси и России.

Об утверждение Военной доктрины Союзного государства

Принятие столь значимого документа обусловлено изменениями военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых вызовов и угроз для России и Беларуси, беспрецедентным давлением на наши страны.

Создание трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, совместное стратегическое учение "Запад-2021", успешно прошедшее в сентябре, содержательное заседание Совместной коллегии министерств обороны двух государств, проведенное 20 октября, поступательное развитие военно-технического сотрудничества наглядно подтверждают, что достигнут высокий уровень взаимодействия в сфере обороны, свидетельствуют о том, что границы Союзного государства надежно защищены.

Новая Военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки.

Просим Высший Государственный Совет утвердить Военную доктрину Союзного государства.

Представляется к рассмотрению еще один важнейший документ - Концепция миграционной политики Союзного государства, который определит направления деятельности министерств внутренних дел, органов безопасности, пограничных служб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий, обусловленных возрастанием миграционных потоков.

Актуальность документа по-своему подтверждают и последние события на границе Беларуси и Евросоюза, на которые выдержанно и профессионально отвечает Республика.

Концепция предусматривает не только совместное противодействие угрозам безопасности Союзного государства, связанным с незаконной миграцией, но и, главное, обеспечивает осуществление партнерства в интересах граждан в сфере труда и занятости.

Принятие данного документа, утверждение союзным Советом министров на очередном заседании Плана по ее реализации на период до 2025 года станет ключевым условием формирования единого миграционного пространства Союзного государства.

Просим утвердить документ.

О присуждении Премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году

Представляется к утверждению Постановление о Премии, которая присваивается за выдающиеся результаты совместных научных исследований, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие в экономике, социальной сфере и укреплении обороноспособности.

Такое решение Высшим Государственным Советом принимается сегодня впервые.

Премию предлагается присудить двум конструкторским работам в космической сфере. Информация о лауреатах представлена членам Высшего Государственного совета, по итогам принятия решения она будет опубликована в союзных и национальных СМИ.

Просим утвердить соответствующее Постановление.

Уважаемые члены Высшего Государственного Совета, разрешите предельно кратко остановиться на ряде вопросов союзного строительства.

Принимаемые сегодня стратегические решения определяют новые перспективы Союзного строительства, а значит, и новые задачи для всех участников интеграционной работы.

Владимир Владимирович Путин затронул сегодня в своем выступлении и космическую тему. Разрешите также сказать несколько слов о взаимодействии сторон в этой области.

Ученые и специалисты Национальной Академии наук Беларуси и Госкорпорации "Роскосмос" вплотную подошли к созданию космического аппарата дистанционного зондирования Земли с обеспечением уникального разрешения и возможному формированию на его основе космической группировки.

Нам кажется, что реализация такого проекта может осуществляться в рамках и статусе программы Союзного государства - с возможным со-, а позднее - и с финансированием из союзного бюджета.

Мы видим важнейшей задачей сегодня также сохранения той практики работы над программами Союзного государства, которые финансируются из союзного бюджета, что успешно подтверждено исполнением за период действия Союзного Договора 69-ти таких программ в объеме свыше 48 млрд. российских рублей. В том числе 16-ти - в области обороны и национальной безопасности и 53-х - в сферах космоса, электроники, автомобилестроения, химии, сельского хозяйства, медицины, в области композитных материалов.

В настоящее время реализуются 9 программ Союзного государства - 5 в области высоких технологий, 4 в области обороны и национальной безопасности. Объем их финансирования составит более 11 млрд. российских рублей.

При этом мы понимаем, что необходима принципиально иная работа над программами, оптимизация существующего механизма их подготовки. Сложившаяся практика громоздка, требует работы в два этапа, которые практически дублируют друг друга. Сейчас, когда на это уходит от 3 до 4 лет, даже самые передовые замыслы к моменту утверждения документов во многом утрачивают свою актуальность.

Очевидно, что в рамках Союзного государства необходимо уделить особое внимание научно-технологическому взаимодействию. Полагаем, что это требует стратегического подхода. Мы видим создание программы Союзного государства, которая могла бы определить совместные усилия сторон по формированию инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований Союзного государства ("мегасайенс"), что позволит обеспечить прорывы в атомной энергетике, ядерной медицине, материаловедении, развитии инновационного нейтронного комплекса, изучении природоподобных технологий, в ряде других.

Это потребует разработки стратегии развития единого научно-технологического пространства Союзного государства до 2030 года, при этом на основе уже принятых национальных документов.

Мы видим, что то взаимодействие сторон, которое все более показывает свою эффективность, определяет и выход на обновление межправительственного Соглашения в научно-технологической сфере. Ныне действующее подписано еще в 1996 году. По итогам этого мы видим также и будем обращаться в Совет министров Союзного государства в адрес Михаила Владимировича Мишустина как главы Союзного Совмина с запросом на выход на Постановление Союзного Совмина по близкой тематике. Локомотивами такой работы готовы выступать Курчатовский институт совместно с Национальной Академией наук Беларуси.

Для сторон значим выход на межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области развития микроэлектроники, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения. Полагаем, стороны найдут здесь единую позицию и во взаимопонимании выйдут на согласование проекта такого документа.

Пандемия коронавируса стала угрозой здоровью и жизни миллионов людей. Полагаем, что Союзное государство не может оставаться в стороне от работы по противодействию этой инфекции.

Мы знаем, что учеными Петербургского Института экспериментальной медицины совместно со специалистами одного из ведущих медицинских центров Министерства обороны России успешно ведутся доклинические испытания новой (пробиотической), так называемой кефирной вакцины в борьбе с коронавирусом. Предварительно с этими исследованиями уже ознакомлены белорусские специалисты.

Мы видели бы возможным придания такой работе статуса программы Союзного государства с готовностью полного финансирования из союзного бюджета.

Хочу подчеркнуть, что ключевым направлением союзной повестки остается совместная деятельность по противодействию попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны, воспитанию гражданина-патриота.

Важнейшим шагом здесь стало создание Ржевского мемориала, в торжественной церемонии открытия которого приняли участие главы наших государств, и реставрация многих объектов музея "Брестская крепость-герой".

До 2024 годах продолжится реализация проекта Союзного государства по созданию центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

Сегодня по-особому актуально совершенствование медийного сопровождения союзного строительства, принципиально повышение отдачи от телерадиокомпании Союзного государства и союзных СМИ. Мы будем добиваться изменения почерка такой работы, повышения эффективности, расширения той аудитории, которая должна знать в том числе о том, как будут реализованы 28 союзных программ, как идет взаимодействие по десяткам других направлений в формате Союзного государства.

И в завершении. В ходе заседания Совета министров Союзного государства в адрес Постоянного Комитета прозвучало поручение глав правительств о разработке государственной символики Союзного государства. Действительно, в отличие от СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭс, ШОС, у нас нет такой символики. Мы уже готовим соответствующие предложения. Мы хотим предварительно их направить на рассмотрение в союзный Совмин и Парламентское собрание, а далее - для утверждения главами государств, для утверждения Высшим Государственным Советом.

В завершение разрешите поблагодарить Владимира Владимировича и Александра Григорьевича, всех членов Высшего Госсовета за неизменное последовательное внимание и поддержку деятельности Посткома, а в самом широком смысле слова - той широкой повестки союзного взаимодействия, без которого сегодня наши государства, наверно, не видят ни дня нынешнего, ни своего совместного будущего.