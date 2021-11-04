Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ

Прежде всего хочу подчеркнуть бесспорную важность документов для наших братских народов. Напряженная работа по их подготовке велась с 2018 года. Несомненно, подписание пакета программ станет знаковой вехой в развитии России, Беларуси, Союзного государства. Что конкретно они предусматривают?

Владимир Гусаков: Речь идет о мерах и механизмах, касающихся широкого круга актуальных проблем - от макроэкономики до информационных систем и объединенных рынков. Соответствующие союзные программы могут с полным основанием считаться символами интеграции, доказательством того, что работа по кооперации в тесном взаимодействии и во взаимопонимании в эпоху бурных перемен - единственный надежный способ противостоять угрозам и вызовам глобальной повестки.

Чего как ученый и организатор науки вы ждете от принятия союзных программ?

Владимир Гусаков: Что касается научного сообщества, то здесь открываются очень широкие горизонты. Мы видим эффекты сразу по нескольким направлениям. Во-первых, наука в гармонизированной архитектуре социально-экономического развития получит весомый импульс для реализации совместных программ и проектов. Напомню: уже реализовано более 50 программ Союзного государства в области науки и технологий с участием российских и белорусских ученых. Они позволили получить результаты мирового уровня в освоении космоса и создании системы дистанционного зондирования Земли, разработать суперкомпьютеры, целую гамму инноваций в области оптики и оптоэлектроники, атомной энергетики, биотехнологии, агропромышленного комплекса. Мы разработали еще более 20 концепций программ в важнейших областях науки и техники. Несомненно, интеграционные устремления позволят ускорить их принятие и реализацию, полнее задействовать наукоемкую составляющую экономик обеих стран.

Уже реализовано более 50 программ Союзного государства в области науки и технологий с участием российских и белорусских ученых

В каких сферах в первую очередь проявятся преимущества более тесной интеграции?

Владимир Гусаков: Это наращивание энергетического потенциала на основе расширения использования энергии атома, а также солнечной и водородной энергетики. Здесь мы рассчитываем на тесное сотрудничество с российскими коллегами из учреждений академической науки и Курчатовского института, с которым подписана и реализуется дорожная карта сотрудничества. Для нас особенно важны совместные исследования с использованием установок класса мегасайенс, позволяющих глубже понять тайны мироздания и истинные свойства материи, работать на переднем крае научного поиска и обеспечивать научную подпитку различных отраслей экономики, но уже на технологическом базисе четвертой промышленной революции. Тем самым создавать новые точки роста для развития с опорой преимущественно на интеллектуальный фактор. Новый уровень двухсторонней интеграции обеспечит быстрые подвижки в реализации совместных инициатив ученых, таких как формирование Программы фундаментальных исследований РАН и НАН Беларуси. Позволит ускорить создание принципиально нового спутника дистанционного зондирования Земли с субметровым (0,3-0,35 м) разрешением, а также орбитальной группировки спутников и других прорывных проектов.

Удастся ли оптимизировать организационные аспекты сотрудничества, ведь Беларусь и Россия останутся суверенными государствами.

Владимир Гусаков: Одно из направлений такой оптимизации - обеспечение взаимного доступа к госзакупкам. Это создаст серьезный финансовый рычаг и станет мотивировать творческих, инициативных и продуктивных ученых, обладающих востребованными компетенциями.

Итак, общество на новой волне интеграции ждет прорывных научных результатов. Как они скажутся на экономике, жизни людей в целом?

Владимир Гусаков: Без науки невозможно развитие атомной энергетики, транспортного комплекса, промышленной политики… Сейчас в тренде электрические транспортные средства. Мы активно участвуем в разработке более эффективных компонентов для них. Это супернакопители энергии, композиционные материалы, аддитивные технологии. Думается, новое дыхание обретет и проблематика исследования полярных районов Земли, где скрыты богатейшие природные ресурсы. Их вовлечение в экономику способно многократно увеличить потенциал Союза Беларуси и России. И, конечно, возрастет "плотность" и продуктивность взаимодействий в области медицинской науки, что сейчас, по понятным причинам, чрезвычайно актуально. Для нас предельно важно сформировать общую систему превентивного реагирования на угрозы подобного рода, создать арсенал фармпрепаратов, вакцин, методик, профилактических мер. Даже такой конспективный взгляд показывает потрясающую широту и глубину возможностей, открывающихся для ученых в связи с подписанием дорожных карт.

Ожидается, что интеграционный пакет установит единые правила игры на ключевых рынках Союза

Ожидается, что интеграционный пакет установит единые правила игры на ключевых рынках: энергетическом, углеводородном, товарном, а также связи и информатизации, что будет обеспечено единство подходов в промышленной и аграрной политике, системах учета и отчетности, а также политики в социально-трудовой сфере…

Владимир Гусаков: По сути все это - слагаемые для выхода на новую ступень результативности благодаря действию эффекта масштаба, синергии производственных комплексов, сокращению транзакционных издержек. Кроме того, будут системно, комплексно и взаимоувязанно решаться вопросы безопасности в разных сферах. Резюмируя, скажу, что интеграционные программы - своего рода дорога, широкая, освещенная, скоростная, с двухсторонним движением, а задача ученых - дать экономикам России и Беларуси инновационные средства для уверенного движения по ней к новым горизонтам благосостояния и качества жизни.