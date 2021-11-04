Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ

Декрет "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" был уже подписан ранее Владимиром Путиным, и в ходе Высшего госсовета Союзного государства передан Александру Лукашенко. Мероприятие проходило в формате видеоконференции.
"Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего госсовета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я", - заметил белорусский лидер.
Союзные программы были согласованы лидерами двух стран еще в сентябре, после чего одобрены на заседании Совета министров Союзного государства.
Путин напомнил о низкой цене на газ для Беларуси
Вопросы рынков нефти и газа Москва и Минск держат все время под постоянным контролем. Они чрезвычайно важны и часто вызывают споры, жаркие дискуссии, заметил Путин. "Но, тем не менее, и в этой сфере у нас достигнут очень серьезный прогресс", - оценил он.
"Беларусь сегодня получает газ от России в 7-8, а то и в отдельные моменты в 9-10 раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках, - напомнил президент. - И даже если говорить и сравнивать с поставками нашим потребителям по долгосрочным контрактам "Газпрома", то в 3-4 раза дешевле". "Это касается граждан Беларуси, домохозяйств, которые приобретают энергию по таким минимальным ценам, это касается всей экономики Беларуси, всей промышленности", - добавил он.
Путин поддержал идею включить в состав МКС белорусского космонавта
Президент России одобрил предложение о возможном включении в состав Международной космической станции белорусского космонавта - его можно реализовать в ближайшее время. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси, в котором он принял участие по видеосвязи из Севастополя.
"Мы вчера только с руководством Роскосмоса на заседании в Сочи говорили об этом", - сообщил Путин. "Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем", - заверил он.
"Надо согласовать детали, они несложные", - заключил президент.
Лукашенко попросил Путина взять его с собой в Крым
Президент России пригласил белорусского коллегу в Крым после того, как тот в шутку посетовал, что Владимир Путин снова на полуострове без него.
В завершение заседания Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко напомнил, что Украина закрыла для белорусских самолетов небо. "И мы никак не можем попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы", - заметил он.
"Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано не мало, по дороге провезет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил", - продолжил белорусский лидер, добавив, что поэтому сейчас выступает с жалобой перед участниками Высшего госсовета. "Если не в Крыму уже, то, может быть, в Питер съездим, на родину, посмотрим, что там делается", - заметил он. Лукашенко сказал, что хотел бы посмотреть и памятник в Севастополе, посвященный окончанию Гражданской войны в России, который посетил Путин в День народного единства. Кроме того, белорусский лидер пригласил российского коллегу в Минск и на свою малую Родину - "это двадцать минут от Москвы".
"Да, конечно, мы всегда будем рады вас видеть", - подтвердил свое предложение в Крым президент РФ. "Памятник очень хороший, рекомендую посмотреть", - сказал он.
Еще Лукашенко попросил Путина, если будет возможность, через руководство Крыма пожелать крымчанам от белорусов крепкого здоровья и мужества в это непростое время. "Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом и будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена", - сказал он.
На заседании Высшего Госсовета подписано 28 союзных программ
Прежде всего хочу подчеркнуть бесспорную важность документов для наших братских народов. Напряженная работа по их подготовке велась с 2018 года. Несомненно, подписание пакета программ станет знаковой вехой в развитии России, Беларуси, Союзного государства. Что конкретно они предусматривают?
Владимир Гусаков: Речь идет о мерах и механизмах, касающихся широкого круга актуальных проблем - от макроэкономики до информационных систем и объединенных рынков. Соответствующие союзные программы могут с полным основанием считаться символами интеграции, доказательством того, что работа по кооперации в тесном взаимодействии и во взаимопонимании в эпоху бурных перемен - единственный надежный способ противостоять угрозам и вызовам глобальной повестки.
Чего как ученый и организатор науки вы ждете от принятия союзных программ?
Владимир Гусаков: Что касается научного сообщества, то здесь открываются очень широкие горизонты. Мы видим эффекты сразу по нескольким направлениям. Во-первых, наука в гармонизированной архитектуре социально-экономического развития получит весомый импульс для реализации совместных программ и проектов. Напомню: уже реализовано более 50 программ Союзного государства в области науки и технологий с участием российских и белорусских ученых. Они позволили получить результаты мирового уровня в освоении космоса и создании системы дистанционного зондирования Земли, разработать суперкомпьютеры, целую гамму инноваций в области оптики и оптоэлектроники, атомной энергетики, биотехнологии, агропромышленного комплекса. Мы разработали еще более 20 концепций программ в важнейших областях науки и техники. Несомненно, интеграционные устремления позволят ускорить их принятие и реализацию, полнее задействовать наукоемкую составляющую экономик обеих стран.
В каких сферах в первую очередь проявятся преимущества более тесной интеграции?
Владимир Гусаков: Это наращивание энергетического потенциала на основе расширения использования энергии атома, а также солнечной и водородной энергетики. Здесь мы рассчитываем на тесное сотрудничество с российскими коллегами из учреждений академической науки и Курчатовского института, с которым подписана и реализуется дорожная карта сотрудничества. Для нас особенно важны совместные исследования с использованием установок класса мегасайенс, позволяющих глубже понять тайны мироздания и истинные свойства материи, работать на переднем крае научного поиска и обеспечивать научную подпитку различных отраслей экономики, но уже на технологическом базисе четвертой промышленной революции. Тем самым создавать новые точки роста для развития с опорой преимущественно на интеллектуальный фактор. Новый уровень двухсторонней интеграции обеспечит быстрые подвижки в реализации совместных инициатив ученых, таких как формирование Программы фундаментальных исследований РАН и НАН Беларуси. Позволит ускорить создание принципиально нового спутника дистанционного зондирования Земли с субметровым (0,3-0,35 м) разрешением, а также орбитальной группировки спутников и других прорывных проектов.
Удастся ли оптимизировать организационные аспекты сотрудничества, ведь Беларусь и Россия останутся суверенными государствами.
Владимир Гусаков: Одно из направлений такой оптимизации - обеспечение взаимного доступа к госзакупкам. Это создаст серьезный финансовый рычаг и станет мотивировать творческих, инициативных и продуктивных ученых, обладающих востребованными компетенциями.
Итак, общество на новой волне интеграции ждет прорывных научных результатов. Как они скажутся на экономике, жизни людей в целом?
Владимир Гусаков: Без науки невозможно развитие атомной энергетики, транспортного комплекса, промышленной политики… Сейчас в тренде электрические транспортные средства. Мы активно участвуем в разработке более эффективных компонентов для них. Это супернакопители энергии, композиционные материалы, аддитивные технологии. Думается, новое дыхание обретет и проблематика исследования полярных районов Земли, где скрыты богатейшие природные ресурсы. Их вовлечение в экономику способно многократно увеличить потенциал Союза Беларуси и России. И, конечно, возрастет "плотность" и продуктивность взаимодействий в области медицинской науки, что сейчас, по понятным причинам, чрезвычайно актуально. Для нас предельно важно сформировать общую систему превентивного реагирования на угрозы подобного рода, создать арсенал фармпрепаратов, вакцин, методик, профилактических мер. Даже такой конспективный взгляд показывает потрясающую широту и глубину возможностей, открывающихся для ученых в связи с подписанием дорожных карт.
Ожидается, что интеграционный пакет установит единые правила игры на ключевых рынках: энергетическом, углеводородном, товарном, а также связи и информатизации, что будет обеспечено единство подходов в промышленной и аграрной политике, системах учета и отчетности, а также политики в социально-трудовой сфере…
Владимир Гусаков: По сути все это - слагаемые для выхода на новую ступень результативности благодаря действию эффекта масштаба, синергии производственных комплексов, сокращению транзакционных издержек. Кроме того, будут системно, комплексно и взаимоувязанно решаться вопросы безопасности в разных сферах. Резюмируя, скажу, что интеграционные программы - своего рода дорога, широкая, освещенная, скоростная, с двухсторонним движением, а задача ученых - дать экономикам России и Беларуси инновационные средства для уверенного движения по ней к новым горизонтам благосостояния и качества жизни.
Путин заявил о необходимости принять документы о развитии интеграции с Минском
Президент России назвал символичным проведение Высшего госсовета Союзного государства в День народного единства. В мероприятии он принял участие из Севастополя в формате видеоконференции.
"Предстоит принять целый ряд документов, направленных на развитие и углубление российско-белорусской интеграции в экономике, политике, военной сфере", - объявил Владимир Путин. День народного единства знаменует искреннюю любовь к Родине, всепобеждающий дух единения, и в этом плане у России и Беларуси много общего, заметил он.
"Наши народы всегда помогали друг другу в трудную минуту, мы вместе защищали свободу и независимость, плечом к плечу боролись с внешними врагами", - напомнил президент. Для России Беларусь не просто даже добрый сосед и ближайший союзник, а по-настоящему братская республика, братский народ, подчеркнул он. "И мы стремимся делать все, чтобы так было всегда", - заключил Путин.