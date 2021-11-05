Госдеп не нашел подаренную Помпео бутылку виски за 6 тысяч долларов

Сотрудники Государственного департамента США не смогли найти бутылку японского виски стоимостью 5,8 тыс. долларов, которую подарили экс-главе ведомства Майклу Помпео. Об этом сообщило агентство ТАСС.

"Аппарат генинспектора не смог установить местонахождение этих предметов из-за отсутствия системы инвентарного контроля", - цитирует агентство доклад надзорного органа внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что кроме бутылки, которую подарили Помпео в 2019 году, не удалось найти памятную золотую монету и несколько сумок с другими сувенирами, стоимость которых составляла примерно 680 долларов.

Агентство напоминает, что по американским законам подарки должностным лицам стоимостью свыше 390 долларов являются собственностью правительства и хранятся на специальном складе.