ГП РФ одобрила решение суда Нидерландов об отмене выплаты по делу ЮКОСа

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, речь идет о прошлогоднем решении гаагского суда, который восстановил арбитражные решения 2014 года по искам бывших акционеров ОАО "НК "ЮКОС" к России. Как отметили в российском надзорном ведомстве, Верховный суд Нидерландов поддержал ряд аргументов нашей страны относительно неправомерных выводов апелляционного суда Гааги и вернул дело на очередное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама.

"Генпрокуратура РФ приветствует решение Верховного суда Нидерландов, подтверждающее принципы верховенства права и независимости правосудия", - отметили в ГП, однако выразили сожаление, что в Нидерландах не в полной мере прислушались к позиции России и не отменили сразу арбитражные решения.

В надзорном ведомстве рассчитывают, что дальнейшие разбирательства по громкому делу продлятся до 2023 года.

В Генпрокуратуре напомнили, что бывшие российские функционеры незаконно завладели ЮКОСом и вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний. Позже эти же лица совершили "процессуальное мошенничество" при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже в Гааге.