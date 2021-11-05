Нидерландский суд постановил отменить решение по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение суда Гааги, по которому Россия должна была выплатить более 50 млрд долларов бывшим акционерам компании ЮКОС. Об этом сообщает ТАСС.

"Верховный суд отменил решение апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение", - говорится в решении суда, текст которого приводит агентство.

В середине 2014 года третейский суд в Гааге обязал Москву выплатить бывшим акционерам ЮКОСа примерно 50 млрд долларов. Несмотря на то, что российской стороне удалось оспорить это решение в 2016 году, в начале 2020 года гаагский апелляционный суд вновь обязал Россию выплатить компенсацию.