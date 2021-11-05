Как связан "Северный поток-2" и рост тарифов на газ в Украине

Сумма велика, но не неподъемна для западных стран. Проблема в том, что как только Россия начнет поставки по "Северному потоку-2", тарифы на газ в Украине начнут расти. До 2025 года не очень сильно, поскольку Москву и Киев связывает договор о прокачке газа в Европу. После этого рост возможен очень значительный. Речь идет о 4-5 млрд долларов в год. Компенсировать их также придется Евросоюзу и США, если только Украина не возобновит договор о прямых поставках газа из нашей страны. Но в последнем случае это будет означать крах политики евроинтеграции Украины и возвращение ее в сферу влияния России.

Сейчас Украина получает газ в результате виртуального реэкспорта. Проще говоря, она забирает российский газ из трубопровода на своей территории, но платит за него Польше, Словении или другой стране, которая уже рассчитывается с "Газпромом". До 2021 года схема была выгодна для Киева. Биржевые котировки были ниже цен на газ с привязкой к нефти, а затрат на прокачку не было, поскольку он забирался на территории Украины.

Все испортил рост биржевых цен на газ в этом году. Тарифы на "голубое топливо" для населения в этом году на Украине увеличились вдвое. И это притом, что реэкспорт российского газа в страну оставался виртуальным. Если Россия перестанет использовать мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины, то Киеву придется покупать газ еще и с доставкой.

Если Украина будет продолжать покупать газ у европейских трейдеров, то цена вырастет, как минимум, на стоимость доставки от европейского хаба, на котором будет происходить покупка, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он уточнил что при сегодняшних рекордных ценах это небольшое увеличение, но при нормальном состоянии рынка это будет чувствительно.

По мнению аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, при прекращении реэкспорта российского газа и поставок его из других стран, цены для украинских потребителей могут вырасти еще на 5-15%.

Несомненно, понимают это и в Киеве. Не случайно, ведутся переговоры с производителями сжиженного природного газа (СПГ) о возможности поставок в Украину. Понятно, что СПГ из США не может быть дешевым из-за расстояния. Но Киев пытается договориться с Катаром и наладить связи с потенциальными в будущем продавцами СПГ на Ближнем Востоке. Проблема в том, что у Украины нет пунктов регазификации СПГ, то есть приема СПГ в своих портах. Придется поставлять СПГ в другие страны Южной Европы, переводить из жидкого состояния в газообразное, а только после этого гнать на восток. Цена будет соответствующая. Как отметил Гривач, поставки СПГ возможны через Польшу или Хорватию, но это будет очень дорого.

В итоге мы имеем борьбу не за сохранение транзита через Украину, хотя там есть свои особенности - ГТС страны просто умрет без российского газа, а попытку не допустить дальнейшего роста тарифов для населения и бизнеса на жизненно важные энергоресурсы в стране, экономика которой и так переживает не лучшие времена.