Постановление губернатора Камчатского края от 5 ноября 2021 года № 150 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) в разделе 2:
части 9 и 10 признать утратившими силу;
часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. С 23.11.2021 запретить осуществление пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении воздушным и пассажирским автомобильным транспортом граждан без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:
1) сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
2) сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;
3) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), подтверждающего, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Требования, установленные настоящей частью не распространяются на случаи, предусмотренные частями 12 и 13 настоящего приложения.";
б) в разделе 3:
в абзаце втором части 17 слова "и иных развлекательных мероприятий" заменить словами "и иных развлекательных, в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий";
дополнить частью 171 следующего содержания:
"171. С 07.11.2021 запретить работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.";
в абзаце первом части 18 слова "по 07.11.2021 включительно" исключить;
часть 20 изложить в следующей редакции:
"20. Запретить прием и размещение в гостиницах и иных средствах размещения граждан Российской Федерации и иностранных граждан (за исключением детей в возрасте до 18 лет):
1) с 07.11.2021 без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:
а) сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
б) сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;
в) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), которым подтверждается, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
2) с 28.11.2021 без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:
а) сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
б) сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;
в) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), подтверждающего, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предъявляемого одновременно с отрицательным результатом исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученным не ранее, чем за 72 часа до заселения в гостиницу или иное средство размещения, в электронном виде или на бумажном носителе.
Предоставление услуги питания в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных и иных предприятиях общественного питания гостиниц и иных средств размещения для проживающих в них граждан предоставляется без предъявления вышеуказанных документов.";
в) абзац первый части 30 раздела 5 изложить в следующей редакции:
"30. Ограничить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, проведение которых не запрещено настоящим приложением, с 23:00 до 06:00, запретить проведение на открытом воздухе массовых мероприятий с очным присутствием граждан численностью более 100 человек.";
2) в приложении 2:
а) в части 2 раздела 2 слова "частью 17" заменить слова "частями 17 и 18";
б) часть 16 раздела 5 признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта "б" пункта 2 части 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 07.11.2021.
В.В.Солодов
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