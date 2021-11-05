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5 ноября 2021 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 5 ноября 2021 года № 150 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в приложении 1:

а) в разделе 2:

части 9 и 10 признать утратившими силу;

часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. С 23.11.2021 запретить осуществление пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении воздушным и пассажирским автомобильным транспортом граждан без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

1) сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

3) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), подтверждающего, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Требования, установленные настоящей частью не распространяются на случаи, предусмотренные частями 12 и 13 настоящего приложения.";

б) в разделе 3:

в абзаце втором части 17 слова "и иных развлекательных мероприятий" заменить словами "и иных развлекательных, в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий";

дополнить частью 171 следующего содержания:

"171. С 07.11.2021 запретить работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.";

в абзаце первом части 18 слова "по 07.11.2021 включительно" исключить;

часть 20 изложить в следующей редакции:

"20. Запретить прием и размещение в гостиницах и иных средствах размещения граждан Российской Федерации и иностранных граждан (за исключением детей в возрасте до 18 лет):

1) с 07.11.2021 без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

а) сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

б) сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

в) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), которым подтверждается, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) с 28.11.2021 без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

а) сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

б) сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

в) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), подтверждающего, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предъявляемого одновременно с отрицательным результатом исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученным не ранее, чем за 72 часа до заселения в гостиницу или иное средство размещения, в электронном виде или на бумажном носителе.

Предоставление услуги питания в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных и иных предприятиях общественного питания гостиниц и иных средств размещения для проживающих в них граждан предоставляется без предъявления вышеуказанных документов.";

в) абзац первый части 30 раздела 5 изложить в следующей редакции:

"30. Ограничить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, проведение которых не запрещено настоящим приложением, с 23:00 до 06:00, запретить проведение на открытом воздухе массовых мероприятий с очным присутствием граждан численностью более 100 человек.";

2) в приложении 2:

а) в части 2 раздела 2 слова "частью 17" заменить слова "частями 17 и 18";

б) часть 16 раздела 5 признать утратившей силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта "б" пункта 2 части 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 07.11.2021.

В.В.Солодов



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