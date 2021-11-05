Количество вакансий на удаленке в России увеличилось в три раза

Количество вакансий с возможностью удаленной работы выросло в 2021 году почти в три раза. При этом спрос россиян на удаленку увеличился также втрое. Об сообщает RT со ссылкой на сервисы по подбору персонала.

C января по октябрь 2021 года число вакансий с удаленным графиком работы в России выросло на 189% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составило 420 тысяч.

Больше всего таких вакансий размещают в группе профессий "Без опыта, студенты". С января по октябрь текущего года число предложений там выросло на 170%. На втором месте находится сфера IT (+117%), а на третьем - образование (+70%).

Как отмечают эксперты, работа на дому выгодна обеим сторонам - сотрудники экономят свое время, а бизнес - производственные издержки.

По данным опросов, на сегодняшний день 38% компаний имеют сотрудников, работающих удаленно. При этом только 18% работодателей намерены вернуться к полноценной офисной работе после ослабления ограничений. 43% руководителей уверены - удаленка может дополнительно мотивировать сотрудника.

Одним из важных аспектов востребованности удаленки эксперты назвали и то, что сотрудники из провинции благодаря ей могут получать зарплату как в мегаполисах.

Ранее аналитики отмечали, что россияне даже готовы сменить профессию, лишь бы остаться на удаленке.