Косачев о подписании 28 союзных программ: Все это скажется на жизни простых людей

На мой взгляд, подписание декрета в условиях острого энергетического кризиса в Европе наилучшим образом объясняет, зачем и ради чего - точнее ради кого - это делается. На фоне других европейских государств Белоруссия может встречать зиму вполне спокойно: как отметил В.В.Путин, Беларусь сегодня получает газ от России в 7-8, а то и в 9-10 раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках, и в 3-4 раза дешевле, чем по долгосрочным контрактам "Газпрома".

Это - не просто разговоры о солидарности с белорусским народом, о чем много и красиво говорится к западу от Бука уже не первый год, но реальная поддержка со стороны ближайшего партнера и братского народа. Мы считаем важным не диктовать нашим белорусским друзьям, как им жить и строить свою политическую систему, но оказывать им реальную поддержку в том, в чем они сегодня особенно остро нуждаются.

Речь идет о реальном продвижении интеграции - общая политика в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, согласованное регулирование объединённых рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг, запуск высокотехнологичных наукоёмких проектов, включая строительство Белорусской АЭС. На это же нацелена Концепция миграционной политики, призванная обеспечить трудовую мобильность населения, гарантировать свободу передвижения наших граждан.

Все это обязательно скажется на жизни простых людей - и это ключевое отличие интеграционной модели, которая лежит в основе Союзного государства.

Впечатляет на фоне дискуссий о том, каких размеров стены строить на границе с Белоруссией с запада.

Огромное событие!

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.