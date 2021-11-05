"Меняю уже третий RAV4": собираем отзывы о самом популярном кроссовере Toyota

Для обзора мы выбрали четвертое поколение Toyota RAV4 как не очень старое - выпускалось с 2012 года и имеющее более-менее адекватную цену на вторичном рынке. Кроме того, IV поколение кроссовера стало первым, в котором дизайнеры решились на эксперимент после потери части мужской аудитории и обвинений в том, что внешность RAV4 стала уж больно женственной.
Собственно, субъективный фактор внешности как повод для покупки Toyota не отмечает практически никто. Более того, достаточно спорную внешность RAV4 четвертого поколения часть владельцев где-нибудь в конце отзыва все-таки относят к недостаткам, замечая, что конкуренты (главным образом, корейские) выглядят куда эффектнее.
Но тут же отмечают, что на цене перепродажи это вообще никак не сказывается - люди приходят покупать Toyota, а то, как она выглядит, уже мало кому интересно. Кстати, сама компания пожелания клиентов таки услышала и полностью перерисовала RAV4 пятого поколения, который однозначно стал эффектнее, но остался таким же странным.
Немалое количество отзывов имеет довольно странную коннотацию в разделе плюсы. Владельцы заносят в разряд достоинств 150-сильный двигатель, автоматическую коробку передач, полный привод и высокую посадку. То есть перечисляют не плюсы машины, а признаки класса.
Разгадка приходит быстро: большая часть таких отзывов написана представительницами прекрасной половиной человечества, для которых RAV4 просто стал первым в жизни кроссовером. А потому у людей масса позитивных эмоций не столько от марки и модели, сколько от самого факта обладания "паркетником".
Кстати, почему первым кроссовером для жены часто становится именно Toyota, тоже можно встретить в описании между строк. Оказывается, ушлые мужья, не желая заморачиваться с последующим возможным обслуживанием машины, покупают для жены ту модель, которая просто считается самой надежной.
Первые объективные впечатления можно относить к описанию интерьера. RAV4 действительно обладает одним самых просторных салонов и багажников в классе, что отмечают практически все владельцы. Кроме того, в салоне много всяких полезных мелочей вроде регулировок второго ряда, складывания сидений в ровный пол и подвесных багажных гамаков.
Оборотная сторона по отзывам владельцев - неидеальная эргономика, когда нужные кнопки разбросаны по салону в случайном порядке, а передним креслам и рулю не хватает диапазонов. Также у RAV4 не самые выдающиеся отделочные материалы, которые легко царапаются. Ну и с годами никуда не девается традиционная экономия Toyota на спичках - владельцы, пересевшие на RAV4 с европейских машин (таких, к слову, меньшинство) жалуются на отсутствие подсветки кнопок, тусклые лампочки в потолке, простенькие экраны компьютеров и, конечно, на слабую шумоизоляцию.
Больше всего довольных среди обладателей RAV4 с бензиновым мотором 2.5 на 180 лошадиных сил. Владельцы подобных модификаций ожидаемо восхваляют динамику, не обращая внимания на расход топлива.
Минимальное количество отзывов на дизельные модификации с мотором 2.2, причем в общем контексте именно владельцы дизелей оставляют самые объективные описания, поскольку чаще других пересаживаются на Toyota с европейских марок, имея разноплановый опыт сравнения. Так вот характеристики 150-сильного дизеля почти всех удивляют. Солярочный RAV4, во-первых, требует раскрутки мотора, во-вторых, не отличается особой экономичностью, потребляя даже летом около 10-11 литров дизтоплива в смешанном режиме.
Самый популярная модификация - базовая, с бензиновым мотором 2.0 и вариатором. И именно такая версия имеет самые противоречивые описания. Одни удивляются тому, что 2.0-литровый мотор так живо едет, другие - что пожалели, что не доплатили за 2.5. Одни хвалят машину за экономичность, вторые пишут, что RAV4 потребляет в городе по 12-14 литров бензина. Одни пишут, что вариатор раскрывает возможности 150-сильного двигателя, другие - что в итоге продали кроссовер в том числе из-за нерасторопной коробки.
Еще одни фактор раздора - настройка подвески: половина владельцев называют ее жесткой, половина - мягкой. По факту RAV4 IV поколения обладал плотным собранным шасси, которое хорошо "глотало" мелочевку, но пробивалась на сильно разбитых дорогах.
В общем, на лицо яркие впечатления либо от богатого бэкграунда, либо от его полного отсутствия.
Что признают практически все владельцы RAV4, так это слабое лакокрасочное покрытие и тонкий кузовной металл. Нередко это единственный пункт в графе "Минусы". Хозяева машин жалуются, что следы на кузове остаются практически от травы, а вмятинки появляются от малейших прикосновений.
Если судить по отзывам, то скорее нет, хотя описание поломок присутствуют где-то в каждом десятом отзыве. Но и они не критичны: в основном владельцы меняют детали подвески и электронных систем - регулярно встречаются жалобы на штатный аккумулятор и ксеноновые фары.
В целом стоит помнить, что надежность Toyota обусловлена жесткими требованиями к обслуживанию. Японцы одни из немногих, кто в обязательном порядке заставляют хозяев ездить на ТО каждые 10 тыс.км. То есть, владельцы машины в мегаполисе, где средний ежегодный пробег редко опускается ниже 20 тыс. км, фактически обязаны проходить ТО каждые полгода. Вероятность поломки при таких интервалах действительна минимальна.
Удивительно, но большинство владельцев Toyota относятся к такому положению снисходительно: удалось встретить лишь несколько отзывов, в которых хозяева жалуются на излишне частое и дорогое обслуживание.
Toyota - удивительная марка, в которой невероятно плотно переплетены объективные и субъективные факторы выбора, что в целом и отражают отзывы владельцев. Если попытаться их как-то систематизировать, то получится следующее.
Первое: достаточное количество тех, для кого RAV4 стал первым кроссовером в жизни, а потому много позитива от обладания маленьким вседорожником, а не от Toyota.
Второе: владельцы Toyota очень часто покупают ее под влиянием из вне - очень много отзывов из разряда "мужики в гараже сказали брать Toyota" и "Все мои знакомые ездят только на "Тойотах", значит надо брать", или что-то подобное. Причем мотивация явно идет от каких-то внутренних установок зависимости от общественного мнения, поскольку нередко встречается и фраза "Выбирали из разных марок, но в итоге побоялись брать не Toyota".
Третье: первые два пункта создают перегиб из владельцев, которые никаких других машин в своей жизни не эксплуатировали, а потому достаточное количество отзывов идет исключительно на сравнении с либо с другими моделями Toyota, либо с RAV4 предыдущих поколений, а потому позитив от обладания более современной машиной идет автоматически.
Четвертое: самые объективные отзывы от владельцев, которые перебрали в своей жизни три-четыре кроссовера разных марок. И в таких описаниях RAV4 редко получает больше 4 баллов из 5, а сами владельцы прямо описывают модель как достойную внимания, но не более того.
Пятое: одна из самых распространенных концовок владельцев RAV4 что-то вроде "Хорошая машина, но ожидали за эти деньги большего. Однако в итоге через два-три-четыре года продали за те же деньги, что и купили. Однозначно будем снова брать Toyota". Благодаря имиджу побеждает часто ликвидность и цена перепродажи.