"Меняю уже третий RAV4": собираем отзывы о самом популярном кроссовере Toyota

С одной стороны, сбор отзывов о любой модели Toyota в нашей стране абсолютно предсказуем: 4,8 балла из 5 по оценке потребительских свойств и 93% рекомендаций к покупке. Toyota в России, особенно в регионах, возведена в ранг идеала. С другой стороны, кто-то из владельцев все-таки не ставит японским машинам высший бал, 7% не рекомендуют ее к покупке, а в профильной автопрессе модели Toyota не так и часто можно увидеть в списке победителей. А еще никуда не деться от того факта, что японские модели и Toyota в частности крайне посредственно продаются в Европе и США на фоне местных брендов. В общем, разбираемся, есть ли доля объективности в отзывах отечественных автолюбителей.

Для обзора мы выбрали четвертое поколение Toyota RAV4 как не очень старое - выпускалось с 2012 года и имеющее более-менее адекватную цену на вторичном рынке. Кроме того, IV поколение кроссовера стало первым, в котором дизайнеры решились на эксперимент после потери части мужской аудитории и обвинений в том, что внешность RAV4 стала уж больно женственной.

С лица воду не пить

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Собственно, субъективный фактор внешности как повод для покупки Toyota не отмечает практически никто. Более того, достаточно спорную внешность RAV4 четвертого поколения часть владельцев где-нибудь в конце отзыва все-таки относят к недостаткам, замечая, что конкуренты (главным образом, корейские) выглядят куда эффектнее.

Но тут же отмечают, что на цене перепродажи это вообще никак не сказывается - люди приходят покупать Toyota, а то, как она выглядит, уже мало кому интересно. Кстати, сама компания пожелания клиентов таки услышала и полностью перерисовала RAV4 пятого поколения, который однозначно стал эффектнее, но остался таким же странным.

Он мой первый

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Немалое количество отзывов имеет довольно странную коннотацию в разделе плюсы. Владельцы заносят в разряд достоинств 150-сильный двигатель, автоматическую коробку передач, полный привод и высокую посадку. То есть перечисляют не плюсы машины, а признаки класса.

Разгадка приходит быстро: большая часть таких отзывов написана представительницами прекрасной половиной человечества, для которых RAV4 просто стал первым в жизни кроссовером. А потому у людей масса позитивных эмоций не столько от марки и модели, сколько от самого факта обладания "паркетником".

Кстати, почему первым кроссовером для жены часто становится именно Toyota, тоже можно встретить в описании между строк. Оказывается, ушлые мужья, не желая заморачиваться с последующим возможным обслуживанием машины, покупают для жены ту модель, которая просто считается самой надежной.

Действительно хорош?

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Первые объективные впечатления можно относить к описанию интерьера. RAV4 действительно обладает одним самых просторных салонов и багажников в классе, что отмечают практически все владельцы. Кроме того, в салоне много всяких полезных мелочей вроде регулировок второго ряда, складывания сидений в ровный пол и подвесных багажных гамаков.

Оборотная сторона по отзывам владельцев - неидеальная эргономика, когда нужные кнопки разбросаны по салону в случайном порядке, а передним креслам и рулю не хватает диапазонов. Также у RAV4 не самые выдающиеся отделочные материалы, которые легко царапаются. Ну и с годами никуда не девается традиционная экономия Toyota на спичках - владельцы, пересевшие на RAV4 с европейских машин (таких, к слову, меньшинство) жалуются на отсутствие подсветки кнопок, тусклые лампочки в потолке, простенькие экраны компьютеров и, конечно, на слабую шумоизоляцию.

Мнения владельцев разошлись

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Больше всего довольных среди обладателей RAV4 с бензиновым мотором 2.5 на 180 лошадиных сил. Владельцы подобных модификаций ожидаемо восхваляют динамику, не обращая внимания на расход топлива.

Минимальное количество отзывов на дизельные модификации с мотором 2.2, причем в общем контексте именно владельцы дизелей оставляют самые объективные описания, поскольку чаще других пересаживаются на Toyota с европейских марок, имея разноплановый опыт сравнения. Так вот характеристики 150-сильного дизеля почти всех удивляют. Солярочный RAV4, во-первых, требует раскрутки мотора, во-вторых, не отличается особой экономичностью, потребляя даже летом около 10-11 литров дизтоплива в смешанном режиме.

Самый популярная модификация - базовая, с бензиновым мотором 2.0 и вариатором. И именно такая версия имеет самые противоречивые описания. Одни удивляются тому, что 2.0-литровый мотор так живо едет, другие - что пожалели, что не доплатили за 2.5. Одни хвалят машину за экономичность, вторые пишут, что RAV4 потребляет в городе по 12-14 литров бензина. Одни пишут, что вариатор раскрывает возможности 150-сильного двигателя, другие - что в итоге продали кроссовер в том числе из-за нерасторопной коробки.

Еще одни фактор раздора - настройка подвески: половина владельцев называют ее жесткой, половина - мягкой. По факту RAV4 IV поколения обладал плотным собранным шасси, которое хорошо "глотало" мелочевку, но пробивалась на сильно разбитых дорогах.

В общем, на лицо яркие впечатления либо от богатого бэкграунда, либо от его полного отсутствия.

Объективные недостатки

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Что признают практически все владельцы RAV4, так это слабое лакокрасочное покрытие и тонкий кузовной металл. Нередко это единственный пункт в графе "Минусы". Хозяева машин жалуются, что следы на кузове остаются практически от травы, а вмятинки появляются от малейших прикосновений.

Так ломается или нет?

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Если судить по отзывам, то скорее нет, хотя описание поломок присутствуют где-то в каждом десятом отзыве. Но и они не критичны: в основном владельцы меняют детали подвески и электронных систем - регулярно встречаются жалобы на штатный аккумулятор и ксеноновые фары.

В целом стоит помнить, что надежность Toyota обусловлена жесткими требованиями к обслуживанию. Японцы одни из немногих, кто в обязательном порядке заставляют хозяев ездить на ТО каждые 10 тыс.км. То есть, владельцы машины в мегаполисе, где средний ежегодный пробег редко опускается ниже 20 тыс. км, фактически обязаны проходить ТО каждые полгода. Вероятность поломки при таких интервалах действительна минимальна.

Удивительно, но большинство владельцев Toyota относятся к такому положению снисходительно: удалось встретить лишь несколько отзывов, в которых хозяева жалуются на излишне частое и дорогое обслуживание.

Выводы

Toyota - удивительная марка, в которой невероятно плотно переплетены объективные и субъективные факторы выбора, что в целом и отражают отзывы владельцев. Если попытаться их как-то систематизировать, то получится следующее.

Первое: достаточное количество тех, для кого RAV4 стал первым кроссовером в жизни, а потому много позитива от обладания маленьким вседорожником, а не от Toyota.

Второе: владельцы Toyota очень часто покупают ее под влиянием из вне - очень много отзывов из разряда "мужики в гараже сказали брать Toyota" и "Все мои знакомые ездят только на "Тойотах", значит надо брать", или что-то подобное. Причем мотивация явно идет от каких-то внутренних установок зависимости от общественного мнения, поскольку нередко встречается и фраза "Выбирали из разных марок, но в итоге побоялись брать не Toyota".

Третье: первые два пункта создают перегиб из владельцев, которые никаких других машин в своей жизни не эксплуатировали, а потому достаточное количество отзывов идет исключительно на сравнении с либо с другими моделями Toyota, либо с RAV4 предыдущих поколений, а потому позитив от обладания более современной машиной идет автоматически.

Четвертое: самые объективные отзывы от владельцев, которые перебрали в своей жизни три-четыре кроссовера разных марок. И в таких описаниях RAV4 редко получает больше 4 баллов из 5, а сами владельцы прямо описывают модель как достойную внимания, но не более того.

Пятое: одна из самых распространенных концовок владельцев RAV4 что-то вроде "Хорошая машина, но ожидали за эти деньги большего. Однако в итоге через два-три-четыре года продали за те же деньги, что и купили. Однозначно будем снова брать Toyota". Благодаря имиджу побеждает часто ликвидность и цена перепродажи.