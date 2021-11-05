Moody's улучшило прогноз по ВВП России

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по росту российского ВВП на 2021 год. Новый обзор по странам G20 опубликован на сайте агентства.

Согласно оценке Moody's, в 2021 году ВВП России увеличится на 4,8%. Ранее аналитики прогнозировали рост на 3,2%.

"Второй квартал текущего года оказался для России более сильным, чем мы ожидали, в связи с чем, мы повышаем прогноз роста экономики на весь год. Новый прогноз отражает глобальное увеличение цен на сырье, а также восстановление экономики РФ после ограничений, связанных с COVID-19", - пояснили авторы обзора.

В целом, по оценке агентства, объем ВВП стран G20 увеличится на 5,8% в текущем и на 4,4% в следующем году. В августе агентство прогнозировало рост на 6,2% и 4,5%.

В октябре Moody's повысило прогноз по цене на нефть в 2022 году - согласно ожиданиям аналитиков, в 2022 году баррель будет стоить 50-70 долларов.